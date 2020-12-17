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Vedat BAYRAKTAR / İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 17.12.2020 - 12:09 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... İstanbul'da korku dolu anlar! 'Silah sıkıp koşa koşa uzaklaştılar'

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İstanbul Güngören'de yaya olarak gelen 2 kişi, kuaförde tıraş olan Ali M.'ye silahlı saldırıda bulunarak yaraladı. Saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir görgü tanığı, "Adam tıraş oluyordu, 2 kişi geldi. Silah sıkıp koşa koşa uzaklaştılar. Adam yaralandı, can havliyle araçla hastaneye kaldırıldı. Gelen kişiler yaya olarak gelip kaçtılar" dedi.

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  • Kuaförde tıraş olan kişilere silahlı saldırı
  • Kuaförde tıraş olan kişilere silahlı saldırı
  • Kuaförde tıraş olan kişilere silahlı saldırı
  • Kuaförde tıraş olan kişilere silahlı saldırı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Mareşal Çakmak Mahallesi, Bağcılar Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre yaya olarak gelen 2 kişi, husumetli oldukları Ali M. tıraş olduğu sırada kuaför dükkanını kurşun yağmuruna tuttu. Camdan içeri giren kurşunlar Ali M.'nin ayağına isabet etti. Saldırganlar geldikleri gibi yaya olarak kaçtı. Yaralanan Ali M., vatandaşların yardımıyla araçla hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"SİLAH SIKIP KOŞA KOŞA UZAKLAŞTILAR"

Cadde üzerinde bulunan bir görgü tanığı, "Adam tıraş oluyordu, 2 kişi geldi. Silah sıkıp koşa koşa uzaklaştılar. Adam yaralandı, can havliyle araçla hastaneye kaldırıldı. Gelen kişiler yaya olarak gelip kaçtılar" dedi.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan saldırı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde berbere saldırı anında içeride büyük panik yaşandığı görülüyor. Çocuğunla tıraş sırası bekleyen bir baba da korku dolu anlar yaşıyor. Saldırganlar daha sona hızla uzaklaşıyor.

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