MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberleri... Yer: Avcılar... Kan donduran görüntüler
Geri Gündem Son dakika haberleri... Yer: Avcılar... Kan donduran görüntüler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 18.10.2020 - 17:43 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Yer: Avcılar... Kan donduran görüntüler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberleri... Yer: Avcılar... Kan donduran görüntüler
Abone Olgoogle-news

İstanbul Avcılar’da 2 kişinin yaralandığı baltalı kavganın dehşet veren görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, sabah saatlerinde Yeşilkent Mahallesi’nde yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre, iki komşu arasında ‘Araç yerime park ettin’ meselesi yüzünden baltalı kavga çıkmıştı. Kavgada karı koca 2 kişi baltalı saldırı nedeniyle yaralanarak hastaneye kaldırılırken, 3 kişi ise gözaltına alınmıştı.

Yaşanan olayın dehşet veren güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde komşuların birbiriyle kavga etmesi, şahıslardan birinin diğerine baltayla vurması yer alıyor.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle