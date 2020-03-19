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Ali ABLAY - İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 19.03.2020 - 14:51,Son Güncelleme:/

Son dakika haberleri... İstanbul'da 'Corona Virüsü'ne iyi geliyor diyerek' alkolden ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi

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Son dakika haberleri... İstanbul'da 'Corona Virüsü'ne iyi geliyor diyerek' alkolden ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi
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İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 20'ye ulaştı. Hastanelerde tedavi görenlerin sayısının ise 34 olduğu öğrenildi. Ölenlerin virüsten korunmak için içkiyi önce vücutlarına sürdükleri sonrasında ise içtikleri belirtiliyor.

İstanbul'da son bir haftada Türkmenistan uyruklu çok sayıda kişi, sahte alkol kullanımına bağlı olarak zehirlendi. Sahte içkiden İstanbul'un çeşitli semtlerinde Türkmenistanlı 20 kişi hayatını kaybetti.

Zeytinburnu ve Başakşehir'de 5'er kişinin öldüğü, diğer hayatını kaybeden kişilerin ise farklı ilçelerde olduğu kaydedildi. 34 kişinin tedavisinin ise devam ettiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında 11 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Ölenlerin virüsten korunmak için içkiyi önce vücutlarına sürdükleri sonrasında ise içtikleri belirtiliyor.

Son dakika... İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı yükseldi
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