Son dakika haberleri... İstanbul ve Kemer'de vahşet!

Olay, saat 09.00 sıralarında Büyükçekmece D-100 Karayolu'nun Güzelşehir mevkii İstanbul istikametinde yaşandı. İşyerine gitmek için otomobiliyle yola çıkan Metin Baykal'ın dikkatini yol kenarında yatan bir köpek çekti. Arabasıyla köpeğin olduğu noktada duran Baykal, aracından inip hayvanın yanına gitti.

Köpeğin belinden kabloyla bağlanmış olduğunu gören Baykal, hayvanın öldüğünü fark etti. Baykal, duruma tepki gösterdi.

BİR VAHŞET DE KEMER'DE

Antalya'nın Kemer ilçesinde vatandaşlar tarafından beslenen 17 kedi ve 3 tavuk atılan zehirli salam ile öldürüldü. Olaya tepki gösteren bölge halkı ve hayvanseverler, hayvanları zehirleyenlerin bulunmasını ve cezalandırılmasını istedi.