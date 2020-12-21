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Erol DEĞİRMENCİ/İSTANBUL - Levent YENİGÜN/ KEMER (Antalya) (DHA)
Haber Giriş: 21.12.2020 - 13:00 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... İstanbul ve Kemer'de vahşet!

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Son dakika haberleri... İstanbul ve Kemer'de vahşet!
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İstanbul Büyükçekmece'de belinden kabloyla direğe bağlanan köpek ölü olarak bulundu. Antalya'nın Kemer ilçesinde de vatandaşlar tarafından beslenen 17 kedi ve 3 tavuk atılan zehirli salam ile öldürüldü.

Olay, saat 09.00 sıralarında Büyükçekmece D-100 Karayolu'nun Güzelşehir mevkii İstanbul istikametinde yaşandı. İşyerine gitmek için otomobiliyle yola çıkan Metin Baykal'ın dikkatini yol kenarında yatan bir köpek çekti. Arabasıyla köpeğin olduğu noktada duran Baykal, aracından inip hayvanın yanına gitti.

Köpeğin belinden kabloyla bağlanmış olduğunu gören Baykal, hayvanın öldüğünü fark etti. Baykal, duruma tepki gösterdi.

BİR VAHŞET DE KEMER'DE

Antalya'nın Kemer ilçesinde vatandaşlar tarafından beslenen 17 kedi ve 3 tavuk atılan zehirli salam ile öldürüldü. Olaya tepki gösteren bölge halkı ve hayvanseverler, hayvanları zehirleyenlerin bulunmasını ve cezalandırılmasını istedi.

Son dakika haberleri... İstanbul ve Kemerde vahşet

Vahşet 17 kedi ve 3 tavuk zehirlenerek öldürüldü
Vahşet! 17 kedi ve 3 tavuk zehirlenerek öldürüldü

 

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