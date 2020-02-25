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DHA
Haber Giriş: 25.02.2020 - 14:07,Son Güncelleme:/

Son dakika haberleri... İstanbul Valiliği fırtına uyarısı yaptı

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Son dakika haberleri... İstanbul Valiliği fırtına uyarısı yaptı
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İstanbul Valiliği yaptığı son dakika açıklamasında Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1.Bölge Müdürlüğü'nün verilerini paylaştı.

Açıklama şu şekilde: Yarın Güney ve Güneybatı yönlerinden esecek olan rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren bölgemizde fırtına (60-75 km/saat), Perşembe günü ise kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji’den son dakika fırtına uyarısı
Meteoroloji’den son dakika fırtına uyarısı

 

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