Son dakika haberleri... İstanbul ve Ankara'da Corona Virüsü önlemi! Bazı duruşmalar ertelendi

İstanbul Adalet Sarayı'nda Corona Virüs önlemleri kapsamında 14 Nisan'a kadar sadece tutuklusu olan davaların duruşmaları görülecek.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda duruşmalar için yeni bir düzenleme yapıldı. Alınan karar doğrultusunda 14 Nisan'a kadar tutuklu ve acil işler haricinde duruşmalar yapılmayacak. Bu tarihe kadar olan duruşmalara ilişkin verilecek yeni tarihler ve ara kararlar taraflara tebliğ edilecek. Tutuklu olan dosyalar da ise sanık adliyeye getirilmeden, cezaevinden SEGBİS aracılığıyla mahkeme salonuna bağlantı yapılacağı öğrenildi.

Kartal’daki Anadolu Adalet Saray’ında da Corona Virüsü'nden korunmak için alınan tedbirler kapsamında bazı duruşmalar ertelendi. Adliye binasında dezenfekte çalışmaları ise sürerken duruşma salonların girişine “Corona virüsü nedeniyle duruşmalar yapılmayacaktır” yazısı asıldı.

AKINCI ÜSSÜ DAVASI DA 30 MART'A KADAR ERTELENDİ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin Akıncı Üssü davasının görülmesine yeni tip Corona Virüse (Kovid-19) karşı tedbirler kapsamında Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince 30 Mart'a kadar ara verildi. Ankara'daki diğer mahkemeler de duruşmaları ertelemeye başladı.