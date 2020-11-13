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GeriGündem Son dakika haberleri... İspanyol mühendisin ölümünde yeni gelişme! İlkinde sevgilisi engelledi, ikincisinde kendini camdan aşağı bıraktı
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Haber Giriş: 13.11.2020 - 11:23 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... İspanyol mühendisin ölümünde yeni gelişme! İlkinde sevgilisi engelledi, ikincisinde kendini camdan aşağı bıraktı

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İstanbul Beyoğlu’nda İspanyol uyruklu mühendis olduğu öğrenilen 26 yaşındaki kadın intihar etti. İlk teşebbüsünde sevgilisinin engel olduğu kadın, sonrasında kendini 4. kattaki evinin camından aşağı bıraktı.

Beyoğlu'nda önceki akşam saat 22.00 sıralarında yaşanan olayda sinir krizi geçiren İspanyol uyruklu kadın mühendis 26 yaşındaki Buitrago Naranjo, 4. kattaki evinden atlayarak intihara teşebbüs etmişti. Kameralara da yansıya feci olay sonrası ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.

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