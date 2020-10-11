Son dakika haberleri... İskenderun'da gergin gece! Vatandaşları sokağa döken iddia

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Belen ilçesi kırsalında 9 Ekim Cuma günü saat 10.15'te başlayan orman yangını hızı saatte 70 kilometreye kadar çıkan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayıldı. İskenderun ve Arsuz ilçelerine de sıçrayan yangın, yerleşim yerlerinde çok sayıda ev, iş yeri ve fabrikaya zarar verdi.

Yaklaşık 33 saatte tamamen kontrol altına alınan yangın için sabotaj ihtimalinin ortaya çıkması bazı iddiaları da peşinde getirdi. Terör örgütüne yakın sosyal medya hesapları, orman yangınlarının 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' adlı örgüt tarafından çıkarıldığını iddia etti.

Gece saatlerinde İskederun'a bağlı İsmetpaşa Mahallesi'ndeki gençler, ormanlık alanda bir kişinin ormanı yakmaya çalıştığını, fark edilince de eylemini başaramadan kaçtığını öne sürüp sokağa döküldü. İskenderun-Belen kara yolu yakınındaki ormanlık alanda nöbete çıkan gençler, polisi alarma geçirdi. Polis ve gençler, ormanlık alanda bahsi geçen şüpheliyi birlikte aradı. Herhangi bir suç unsuruna ya da şüpheliye rastlanmadı.

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