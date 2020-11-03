Son dakika haberleri... Ä°ki diÅŸ hekiminin cansÄ±z bedenlerine ulaÅŸÄ±ldÄ±! 'KÄ±zÄ±m' diye feryat etti
Son dakika haberi.. Ä°zmir'in Seferihisar ilÃ§esi aÃ§Ä±klarÄ±nda meydana gelen depremde BayraklÄ±'da yÄ±kÄ±lan RÄ±za Bey ApartmanÄ±'nÄ±n enkazÄ±nda yapÄ±lan arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda diÅŸ hekimleri AslÄ± Taner ve Zarife DoÄŸan'Ä±n cansÄ±z bedenlerine ulaÅŸÄ±ldÄ±. Taner ve DoÄŸan'Ä±n ellerinde tÄ±bbi eldiven olduÄŸu belirtildi. Enkaz alanÄ±nda umutlu bekleyiÅŸlerini sÃ¼rdÃ¼ren kadÄ±nlardan birinin, cansÄ±z bedenlerin Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± sÄ±rasÄ±nda 'KÄ±zÄ±m' diye feryat ettiÄŸi duyuldu.
Merkez Ã¼ssÃ¼ Ege Denizi'nde Seferihisar aÃ§Ä±klarÄ± olan 6.6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremde yÄ±kÄ±lan binalarÄ±n enkazÄ±nda arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor.
BayraklÄ± ilÃ§esi Manavkuyuâ€™daki RÄ±za Bey ApartmanÄ±â€™nÄ±n enkazÄ±nda yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarda bugÃ¼n saat 07.00'de 2 kadÄ±nÄ±n cansÄ±z bedenlerine ulaÅŸÄ±ldÄ±. Ellerinde tÄ±bbi eldiven bulunan kiÅŸilerin binanÄ±n birinci katÄ±nda bulunan Ã¶zel diÅŸ kliniÄŸindeki diÅŸ hekimleri AslÄ± Taner ve Zarife DoÄŸan'a ait olduÄŸu belirlendi.
DiÅŸ hekimlerinin cenazeleri ambulansla Ege Ãœniversitesi Hastanesi'nin morguna gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Enkaz alanÄ±nda umutlu bekleyiÅŸlerini sÃ¼rdÃ¼ren kadÄ±nlardan birinin, cansÄ±z bedenlerin Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± sÄ±rasÄ±nda 'KÄ±zÄ±m' diye feryat ettiÄŸi duyuldu.
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