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HATAY (AA)
Haber Giriş: 28.02.2020 - 16:08,Son Güncelleme:/

Son dakika haberleri: İdlib şehitleri memleketlerine gönderildi…

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İdlib'deki saldırıda şehit olan askerlerden beşinin naaşları, Hatay Devlet Hastanesinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün katıldığı törenin ardından son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine gönderildi.

İdlib'deki saldırıda şehit olan askerlerden beşinin naaşları, Hatay Devlet Hastanesindeki törenin ardından son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine gönderildi.

Rejimin İdlib'deki hava saldırısında şehit düşen Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan, Uzman Onbaşı Recep Bekir, Uzman Onbaşı Ali Taşöz, Er Cuma Bağatur ile Uzman Çavuş Halil İbrahim Akkaya için Hatay Devlet Hastanesinde tören düzenlendi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Vali Rahmi Doğan ile milletvekillerinin de katıldığı törende Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın okuduğu dua sonrası şehitlerin naaşları, askerlerin omuzlarında ambulanslara alınarak son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine gönderildi.

Son dakika haberleri: İdlib şehitleri memleketlerine gönderildi…


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