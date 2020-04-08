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AA
Haber Giriş: 08.04.2020 - 16:01,Son Güncelleme:/

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı'ndan 'karantina' açıklaması

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Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı'ndan 'karantina' açıklaması
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "45 ildeki 156 yerleşim yerinde karantina uygulaması sürüyor. 5 ildeki 6 yerleşim yerinde ise karantina uygulaması sona erdirildi" denildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Koronavirüs tedbirleri kapsamında; 08.04.2020 günü saat 16.00 itibarı ile 45 ilimizdeki; 2 ilçe merkezi, 6 belde, 92 köy, 47 mahalle ve 9 mezra olmak üzere toplam 156 yerleşim yerinde karantina uygulaması yapılmaktadır. Toplam 5 ilimizdeki 6 yerleşim yerinde ise karantina uygulaması sona erdirilmiştir.

Karantina uygulamaları mülki idare amirleri başkanlığındaki il ve ilçe hıfzıssıhha kurulları kararıyla yapılmaktadır. Söz konusu uygulamalar, tedbir amaçlı olup koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve yerleşim yerlerindeki sosyal izolasyonu sağlamak üzere alınmıştır

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

İçişleri Bakanlığından o iddia ile ilgili açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan o iddia ile ilgili açıklama
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