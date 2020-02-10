Son dakika haberleri: Hatay sınırında askeri hareketlilik

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Zaman zaman askeri helikopterlerin bölgede uçuş yaptığı ve karakollara yoğun askeri sevkiyat yapıldığı ve konvoy geçişinin olduğu gözleniyor.



300 ARAÇLIK ASKERİ SEVKİYAT

Sabah saatlerinde de TSK, komando, mühimmat ve askeri araçların yer aldığı konvoyu sınır birliklerine sevk etmişti.

Türkiye'deki farklı birliklerden takviye amaçlı Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gönderilen ve ilçedeki birliklerde bekletilen komandolar hazırlıklarını tamamladı.

Güvenlik önlemleri altında aralarında komandoları taşıyanların da bulunduğu 300 askeri aracın yer aldığı konvoy, sınır birliklerine yönlendirildi.