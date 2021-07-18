Son dakika haberleri: Günün en acı haberi... Amasya'da baraj gölünde aile faciası!

Serinlemek amacıyla Suluova Derinöz Baraj Gölü'ne giren çocuklarının çırpındığını gören aile üyelerinden 4'ü suya girdi.

Tüm aile üyelerinin suda gözden kaybolduğunu gören çevredekiler, güvenlik güçlerine haber verdi.

Baraj gölüne gönderilen AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu aileden 2 kişinin cansız bedenine ulaştı. Kayıp 3 kişi için barajda arama çalışmaları sürüyor.

BİR ACI HABER DE ŞANLIURFA'DAN

Öte yandan Şanlıurfa'da serinlemek için DSİ’ye ait suluma kanalına giren Zeyat Yüksel (18) yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Karaali mahallesinde meydana geldi. Serinlemek için DSİ’ye ait suluma kanalına giren Zeyat Yüksel, bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu. Yanında bulunan arkadaşları Yüksel’in kaybolduğunu görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarı üzerine gelen dalgıç polisler tarafından kanalda yapılan aramada Zeyat Yüksel’in cansız bedenine ulaşıldı. Yüksel’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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