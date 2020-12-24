Son dakika haberleri... Görüntüler infial yaratmıştı! Şaşırtan savunma

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Haleplibahçe Mahallesi’nde bir çocuğu sokak ortasında havaya kaldırıp yere vurarak dövme görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından çocuğa karşı darp gerekçesiyle tutuklanan esnaf Mahmut A.’nın yargılanmasına başlandı. Hakkında çocuğa karşı canavarca hisle yaralama suçlamasıyla iddianame hazırlanan Mahmut A. Şanlıurfa 6 Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık Mahmut A. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses, Görüntü ve Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, sanık avukatı ve Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Merkezine üye Avukatlar Hacer Perihan Demirel ile Mehmet Beytekin duruşmada hazır bulundu.

“KOLUM SAKAT OLDUĞU İÇİN ÇOCUK YERE DÜŞTÜ”

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada savunma için söz alan sanık Mahmut A., çocuğun sürekli dükkanına gelip kendisini rahatsız ettiğini söyledi. İki hafta boyunca okul çıkışı gelen çocuğun dükkanının camına vurup kaçtığını ileri süren Mahmut A., “Olay günü önce dükkana gelip su istedi. Suya tükürüp yere döktü. Ardından ise dükkanımın önündeki dubaya vurarak kaçtı. Çocuğa iki tokat attım. Kolum sakat olduğu için çocuk yere düştü. Suçsuzum. Tahliyemi istiyorum” dedi.

Sanık avukatı ise savunmasında müvekkili hakkında sadece aleyhe delillerin toplandığını ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiğini belirtti.

“HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİNİ GEREKTİREN DELİL YOK”

Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Merkezi adına duruşmaya katılan Av. Hacer Perihan Demirel’de sanığın kendisini kurtarmak için soyut beyanlarda bulunduğunu belirterek, “Haksız tahrik indiriminin uygulanmasını gerektiren somut bir delil yok” dedi.

Beyanın ardından Avukat Hacer Perihan Demirel ile Mehmet Beytekin Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Merkezi adına duruşmaya katılma talebinde bulundu.

TAHLİYE EDİLDİ

Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Merkezinin katılma talebini kabul ederek, sanık hakkındaki tutukluluk süresi ve işlendiği iddia olunan suça ilişkin delillerin toplanmış olmasından dolayı sanık Mahmut A.’nın tahliye edilmesine karar verdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Şanlıurfa’nın Haleplibahçe Mahallesi’nde bir çocuğu döven esnaf Mahmut A. 16 Kasım’da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Esnafın çocuğu dövdüğü anların görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından tekrardan gözaltına alınan Mahmut A. 17 Kasım tarihinde tutuklandı. Görüntülere yansıyan olayda önce çocuğu tokatlayarak döven Mahmut A. ardından çocuğu eliyle havaya kaldırarak yere çarpıyor.