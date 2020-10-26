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Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP (DHA)
Haber Giriş: 26.10.2020 - 11:08 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri...Gaziantep'te korku dolu anlar! Beşinci kattan böyle düştü, durumu ağır

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Son dakika haberleri...Gaziantep'te korku dolu anlar! Beşinci kattan böyle düştü, durumu ağır
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Gaziantep’te Coşkun K. (20), beşinci kattaki evinin balkonundan yarı çıplak halde park halindeki otomobilin üzerine düştü. Düşme anı güvenlik kameralarına yansırken, ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Gelen son dakika bilgilere göre olay, dün sabah saatlerinde Gazikent Mahallesi’ndeki apartman 5’inci katında meydana geldi. Evlerinin balkonunda bulunan Coşkun K., dengesini kaybedip park halindeki otomobilin üzerine düştü. Gencin balkondan düştüğünü fark edenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbarla adrese gelen sağlık ekipleri yarı çıplak haldeki Coşkun K.’yi hastaneye kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Coşkun K.'nin durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Coşkun K.'nin düştüğü anlar güvenlik kameralarına da yansırken soruşturma sürüyor.

 

5. kattan böyle düştü! Korku dolu anlar kamerada
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