Son dakika haberleri... Gamze'yi sevgilisi öldürmüştü! Genç kızın son görüntüleri ortaya çıktı

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Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uluborlu Meslek Yüksekokulu (MYO) Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bölümü'nden geçen yıl mezun olan ve kentte bulunan bir çağrı merkezinde çalışan Gamze Esgicioğlu, dün saat 06.00 sıralarında Anadolu Mahallesi'ndeki 4 katlı apartın 3'üncü katındaki dairede göğsünden bıçaklandı. İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Esgicioğlu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ekipleri, olay sırasında evde olan Gamze Esgicioğlu'nun sevgilisi Hasan Bölüm ile M.K., H.Y. ve İ.O.B. adlı erkek şüphelileri gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından dün Isparta Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken, Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Hasan Bölüm tutuklandı. Hasan Bölüm'ün ifadesinde kıskançlık yüzünden aralarında çıkan tartışma sonrası Gamze Esgicioğlu'nun eline aldığı bıçakla üzerine doğru yürüdüğünü, yaşanan arbede sırasında da bıçağın Gamze Esgicioğlu'na saplandığını anlattığı belirtildi.

BIÇAK VE DARP İZLERİNE RASTLANDI

Gamze Esgicioğlu'nun cenazesi yapılan otopsinin ardından dün gece toprağa verilmek üzere Denizli'nin Kale ilçesinden gelen ailesine teslim edildi. Yapılan otopside Gamze Esgicioğlu'nun vücudunda bıçak ve darp izlerine rastlandığı bildirildi.

GELDİKLERİ OTOMOBİL KAMERAYA YANSIMIŞTI

Öte yandan, olayın yaşandığı gün aralarında Hasan Bölüm'ün de bulunduğu 4 erkek şüphelinin Gamze Esgicioğlu'nun kaldığı apart daireye geldikleri otomobil, güvenlik kamerası görüntülerine yansımıştı. Görüntülerde 07 FDP 46 plakalı otomobilin apart dairenin bulunduğu sokağa geldiği anlar yer almıştı.

İKİ SEVGİLİYİ GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ

12 Ekim Pazartesi saat 19.30 sıralarında ise Gamze Esgicioğlu ve sevgilisi Hasan Bölüm'ün olayın meydana geldiği aparatın hemen yanında bulunan markette birlikte görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Gamze Esgicioğlu'nun markete giriş anları yer aldı. Gamze Esgicioğlu'nun marketin önüne geldiği sırada sevgilisi Hasan Bölüm'ün ise aparta doğru ilerlediği görüldü. Gamze Esgicioğlu, 2 çikolata ve 1 paket sigara aldıktan sonra marketin önüne gelerek Hasan Bölüm'ü beklediği, bir süre sonra yanında bir köpekle gelen Esgicioğlu ile birlikte geldikleri yöne doğru gittikleri görüntülere yansıdı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gamze Esgicioğlu'nun cenazesi, ailesi tarafından alınarak Denizli'nin Kale ilçesine götürüldü. Saat 11.30 sıralarında Demirciler Mahallesi'nde baba evinin önüne getirilen Esgicioğlu'nun tabutunun üzerine gelinlik örtüldü. Alınan helalliğin ardından, burada cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası Esgicioğlu'nun cenazesi, omuzlarda mezarlığa götürüldü.

Bu sırada Esgicioğlu'nun annesi Ümmühan Esgicioğlu, kızının cenazesinin ardından "Götürmeyin benim çocuğumu. 'Kuzum' derdi ona annesi. Doyamadım ben sana annem. Nasıl bırakıp gittin beni? Canım benim bırakma beni" diyerek gözyaşı döktü.

Esgicioğlu'nun cenazesi, Demirciler Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.