Son dakika haberleri: Fatma Mavi cinayetinde dehşete düşüren detaylar.. Polis ayrıntılara böyle ulaştı

Bahçelievler, Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Caddesi 4. Sokak numara 26/9’daki dairede, önceki gün sabah saatlerinde patlama yaşandı, ardından da yangın çıktı. Yangın söndürüldüğünde, evin salonunda yerde yatan kısmen yanmış kadın cesedi bulundu. Polis hemen eve girdi. Polis, ceset üzerinde yaptığı ilk incelemede boğazında bir şişlik gördü.

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri de olay yerine geldi. Bulunan cesedin özel bir TV kanalında çalışan Fatma Mavi’ye ait olduğu belirlendi. Evde inceleme yapan itfaiye ve polis ekipleri içeride kesif bir benzin kokusu aldı. Kokunun kaynağını bulmak için yapılan aramada, boş 5 litrelik pet su şişesi içerisinde benzin olduğu anlaşıldı.



Fatma Mavi

‘KISKANÇLIK YÜZÜNDEN’ DEDİ

2 yıldır evde kiracı olarak yalnız yaşayan Fatma Mavi’nin bir komşusu polise, akşam eve bir erkekle geldiğini söyledi. Polis, eve birlikte girdiği kişinin Ergin A. (28) olduğunu belirledi. Korsan taksicilik yaptığı belirlenen Ergin A.’nın Fatma Mavi ile ilişkisi olduğu tespit edildi. Polis, düzenlediği operasyonla Ergin A.’yı gözaltına aldı.

Ergin A., ifadesinde, kıskançlık nedeniyle aralarında tartışma çıktığını öne sürerek, “Fatma ve yanında bulunan 2 kadınla birlikte Taksim’e gittik. Daha sonra sabah 07.00 sıralarında eve geldik. Başka bir kadın yüzünden Fatma ile aramızda kıskançlık tartışması çıktı. Tartışma sırasında kendimi kaybettim. Onu ellerimle boğdum. Ölmesi epey sürdü. Öldüğünü anlayınca arkadaşım olan Ali İlkay S.’yi çağırdım. Birlikte akaryakıt istasyonuna gittik. Burada Ali’ye para vererek 5 litrelik pet şişeye benzin aldırdım. Eve döndük. Ali eve girmedi. Ben yalnız girdim. Fatma’nın üzerine ve evin değişik yerlerine benzin döktüm ve yaktım. Bir anda parlama olunca ellerim ve kollarım da yandı” dedi.



Ergin A.’nın ifadesinin ardından, Ali İlkay S. de yakalanıp gözaltına alındı. 5 suç kaydı olan Ergin A.’nın, Mavi ile aralarında alacak verecek meselesi de olduğunu iddia ettiği belirtildi. Ayakta tedavi edilen Ergin A. ve Ali İlkay S.’nin Emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.