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Haber Giriş: 15.03.2020 - 15:02,Son Güncelleme:/

Son dakika haberleri... Everest'te mahsur kalan Türk dağcılarla ilgili Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama

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Son dakika haberleri... Everest'te mahsur kalan Türk dağcılarla ilgili Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Everest'te mahsur kalan dağcılarla ilgili açıklama yaptı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, ''Everest’te mahsur kalan vatandaşlarımız Muhammed Emin Özyazıcı ve Muratcan Kaya’yı helikopterle dağdan aldık. Uçakla en kısa sürede ülkemize getireceğiz'' dedi. 

Dünyanın en yüksek zirvesi Everest'e tırmanmaya çalışan Türk dağcılar Murat Can Kaya ile Muhammed Emin Özyazıcı, mahsur kaldıkları Nepal'de bir köy sığınmışlardı. Türkiye'nin Hindistan'daki Yeni Delhi Başkonsolosluğu çağrı merkezinin acil durum telefonuyla irtibata geçen iki dağcının bölgeden çıkarılması için Dışişleri Bakanlığı harekete geçmişti.

Son dakika haberleri... Everestte mahsur kalan Türk dağcılarla ilgili Bakan Çavuşoğlundan açıklama

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