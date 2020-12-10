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Şahin BOZKURT – Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL (DHA) - İHA
Haber Giriş: 10.12.2020 - 09:48 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Esenyurt'ta dehşet! Top oynayan çocuklara sinirlendi, ateş açtı

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İstanbul Esenyurt'ta kapısının önünde top oynayan çocuklara sinirlenen bir kişi, evinden aldığı pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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  • Esenyurt’ta çocukların top oynamasına sinirlendi... Sokakta pompalı tüfekle dehşet saçtı
  • Esenyurt’ta çocukların top oynamasına sinirlendi... Sokakta pompalı tüfekle dehşet saçtı
  • Esenyurt’ta çocukların top oynamasına sinirlendi... Sokakta pompalı tüfekle dehşet saçtı
  • Esenyurt’ta çocukların top oynamasına sinirlendi... Sokakta pompalı tüfekle dehşet saçtı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Selahaddin Eyyubi Mahallesi, 1343. Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan apartmanda yaşayan Mithat B., dışarıda top oynayan çocukların seslerinden rahatsız oldu. Evinden çıkan Mithat B., çocuklarla tartışmaya başladı. Çocuklara bağırması üzerine o an sokakta bulunan genç bir kız, Bayramoğlu’nu uyardı. Bunun üzerine Mithat B. kızın üzerine yürürken başka bir genç adama yumruk attı.

Tartışmadan sonra yaşadığı apartmana dönen adam, evinden aldığı pompalı tüfekle tekrar dışarı çıktı. Yanında getirdiği tüfeği önce sokaktaki çocuklara doğrultan öfkeli adam, havaya bir el ateş edip sonra apartmana geri döndü. Yaşananları gören sokaktaki vatandaşlar ise durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mithat B.'yi bina içinde yakaladıktan sonra gözaltına aldı. Tüfeğine de el konulan şüpheli ifadesi alınmak üzere Kıraç Polis Merkezine götürüldü.

YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Sokaktaki çocukların gözleri önünde yaşanan dehşet anları ise çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerine Mithat B.'nin sokaktaki çocuklarla tartışması, pompalı tüfeği çocuklara doğrultup daha sonra da havaya ateş etmesi ve gözaltına alındığı anlar yansıdı.

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