Son dakika haberleri: Diyarbakır'daki hain saldırının faili gözaltına alındı

DİYARBAKIR’da dün ’dur’ ihtarına uymayıp açtığı ateşle polis memuru Atakan Arslan’ı (31) şehit eden M.E.C. gözaltına alındı

Emniyet'ten yapılan açıklama şöyle;

Diyarbakır İlimiz Bağlar İlçesi 5 Nisan Mahallesinde 30 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında, Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru meslektaşımız Atakan ARSLAN'ın şehit olduğu hain silahlı saldırı olayını gerçekleştiren şahıslarından M.A. ve F.A. isimli şahıslar 30 Mayıs Cumartesi günü saat 23.45 sıralarında gözaltına alınmışlardır. Hain silahlı saldırı olayında tetiği çektiği ve Polis Memuru meslektaşımız Atakan Arslan'ı şehit eden M.E.C. isimli şahıs ise 31.05.2020 Pazar günü Bağlar Polis Merkezi Amirliğimiz tarafından gözaltına alınmıştır.



Konuyla ilgili olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerekli adli tahkikata başlanmıştır.

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