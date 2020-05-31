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Haber Giriş: 31.05.2020 - 11:49,Son Güncelleme:

Son dakika haberleri: Diyarbakır'daki hain saldırının faili gözaltına alındı

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Son dakika haberleri: Diyarbakır'daki hain saldırının faili gözaltına alındı
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Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili gözaltına alındı.

DİYARBAKIR’da dün ’dur’ ihtarına uymayıp açtığı ateşle polis memuru Atakan Arslan’ı (31) şehit eden M.E.C. gözaltına alındı

Emniyet'ten yapılan açıklama şöyle;

Diyarbakır İlimiz Bağlar İlçesi 5 Nisan Mahallesinde 30 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında, Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru meslektaşımız Atakan ARSLAN'ın şehit olduğu hain silahlı saldırı olayını gerçekleştiren şahıslarından M.A. ve F.A. isimli şahıslar 30 Mayıs Cumartesi günü saat 23.45 sıralarında gözaltına alınmışlardır. Hain silahlı saldırı olayında tetiği çektiği ve Polis Memuru meslektaşımız Atakan Arslan'ı şehit eden M.E.C. isimli şahıs ise 31.05.2020 Pazar günü Bağlar Polis Merkezi Amirliğimiz tarafından gözaltına alınmıştır.

Konuyla ilgili olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerekli adli tahkikata başlanmıştır.

Son dakika haberleri: Diyarbakırdaki hain saldırının faili gözaltına alındı

Diyarbakırda saldırıya uğrayan polis şehit oldu
Diyarbakır'da saldırıya uğrayan polis şehit oldu

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Son dakika haberleri: Diyarbakır'daki hain saldırının faili gözaltına alındı
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