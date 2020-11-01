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Ebru NANECİ- Cemal YILDIRIM/İZMİR (DHA)
Haber Giriş: 01.11.2020 - 14:13 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Depreme asansörde yakalanmış! Cansız bedeni bulundu

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Son dakika haberleri... Depreme asansörde yakalanmış! Cansız bedeni bulundu
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İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki depremde yıkılan 8 katlı Rıza Bey Apartmanı’nın asansöründe kadın cesedi bulundu. 40 yaşlarındaki kadının, depreme asansörde yakalandığı tahmin ediliyor.

Seferihisar açıklarında önceki gün meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 8 katlı Rıza Bey Apartmanı, yıkıldı. Apartmanın enkazında sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında, bir vatandaşın daha cansız bedenine ulaşıldı. Binanın asansöründe bulunan 40 yaşlarındaki kadına ait cansız beden, ekiplerin çalışması sonucu çıkarıldı.

Depreme, asansörde yakalandığı üzerinde durulan kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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