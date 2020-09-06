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Hakan AKGÜN/DHA
Haber Giriş: 06.09.2020 - 16:42 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri: Samsun'daki çocuk yuvasında dehşete düşüren olay!

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Son dakika haberleri: Samsun'daki çocuk yuvasında dehşete düşüren olay!
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Samsun'da, kız grubu arasında çıkan kavga sonrası 2 kız çocuğu, kaldıkları çocuk yuvasının çatısına çıktı. Kızlar, müzakereci polis tarafından ikna edilip, indirilirken, arkadaşları da ağlayarak, sinir krizi geçirdi.

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  • Samsundaki çocuk yuvasında dehşete düşüren olay
  • Samsundaki çocuk yuvasında dehşete düşüren olay
  • Samsundaki çocuk yuvasında dehşete düşüren olay
  • Samsundaki çocuk yuvasında dehşete düşüren olay
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, saat 15.00 sıralarında, İlkadım ilçesinde bulunan Süleyman Yançatoral Çocuk Yuvası Evleri'nde meydana geldi. Yuvada kalan kız grubu arasında, belinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında 2 kız çocuğu, binadaki camları kırarak, çıktıkları çatıda intihara kalkıştı. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kızlar, müzakereci polis tarafından ikna edilerek, eyleminden vazgeçildi. Bu anlara tanık olan çocukların arkadaşları da bina önünde gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi. İntihara kalkışan 2 kız ve sinir krizi geçiren 4 kız, sağlık kontrolü için ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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