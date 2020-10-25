MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Gündem HaberleriSon dakika haberleri... Daha önce defalarca kez yakalanmışlardı! Yine gözaltına alındılar
GeriGündem Son dakika haberleri... Daha önce defalarca kez yakalanmışlardı! Yine gözaltına alındılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Buse PEHLİVAN/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 25.10.2020 - 12:30 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Daha önce defalarca kez yakalanmışlardı! Yine gözaltına alındılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İstanbul Beyoğlu'nda korsan otoparkçılık yaptığı tespit edilen 2 kişi yakalanarak polis merkezine teslim edildi. Yakalanan 2 kişiye defalarca kez "değnekçilikten" işlem yapıldığı öğrenildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri Beyoğlu Gümüşsuyu Caddesi üzerinde korsan otoparkçılık yapan 2 kişiyi tespit etti. Ekipler, Kenan S. ve Abdulselam K.'yı gözaltına alarak "Karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" maddesinden işlem uyguladı. Polis Merkezine teslim edilen şüphelilere aynı suçtan defalarca kez işlem yapıldığı öğrenildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle