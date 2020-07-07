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Haber Giriş: 07.07.2020 - 17:31,Son Güncelleme:

Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 2 yaşında

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran 2018'de seçilmesinin ardından 9 Temmuz'da yemin etmesiyle resmen hayata geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi iki yılı geride bırakıyor. 2 yılın en yoğun gündem başlıkları ise Suriye, Libya ve koronavirüs süreci oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran 2018'de seçilmesinin ardından 9 Temmuz'da yemin etmesiyle resmen hayata geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi iki yılı geride bırakıyor. 2 yılın en yoğun gündem başlıkları ise Suriye, Libya ve koronavirüs süreci oldu.

Bugüne kadar 64 Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı.

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