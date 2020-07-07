Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 2 yaşında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran 2018'de seçilmesinin ardından 9 Temmuz'da yemin etmesiyle resmen hayata geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi iki yılı geride bırakıyor. 2 yılın en yoğun gündem başlıkları ise Suriye, Libya ve koronavirüs süreci oldu.



Bugüne kadar 64 Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı.