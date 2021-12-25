Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Baktığımız tek yer milletin ne istediği

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Minik Asiye açıklaması: Gereken yapılacak... Bedelini ödeyecekler'Minik Asiye' açıklaması: Gereken yapılacak... Bedelini ödeyecekler#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kerem Aktürkoğlundan dikkat çeken Harry Potter sevinci Kariyerinde bir ilk yaşadı...Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken 'Harry Potter' sevinci! Kariyerinde bir ilk yaşadı...#Galatasaray
Başkanlar görüştü, Caner tamam dedi Bonservisiyle gidiyorBaşkanlar görüştü, Caner 'tamam' dedi! Bonservisiyle gidiyor#Trabzonspor
Bakan Koca aşı daha da önem kazandı diyerek uyardı: Omicron ülkemizde yayılmaya başladıBakan Koca 'aşı daha da önem kazandı' diyerek uyardı: Omicron ülkemizde yayılmaya başladı#Fahrettin Koca
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kur spekülasyonunu 1 saatte atıverdikCumhurbaşkanı Erdoğan: Kur spekülasyonunu 1 saatte atıverdik!#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Canlı | Trabzonspor-Başakşehir maçında 2 şut direkten döndüCanlı | Trabzonspor-Başakşehir maçında 2 şut direkten döndü#Trabzonspor
G.Saray Feghouli ve Keremle güldü 7 maçlık hasret son bulduG.Saray Feghouli ve Kerem'le güldü! 7 maçlık hasret son buldu#Galatasaray
Yok böyle dolandırıcılık Tarihi pastane davalık olduYok böyle dolandırıcılık! Tarihi pastane davalık oldu#İnci Pastanesi
Bakan Kasapoğlu’ndan belediyelere Daha güçlü iş birliği çağrısıBakan Kasapoğlu’ndan belediyelere 'Daha güçlü iş birliği' çağrısı#Gençlik Ve Spor Bakanı
James Webb Uzay Teleskobu uzaya gönderildiJames Webb Uzay Teleskobu uzaya gönderildi!#James Webb Uzay Teleskobu
Kovid1-9u da aşıları da reddediyordu... Avrupa şampiyonu hayatını kaybettiKovid1-9'u da aşıları da reddediyordu... Avrupa şampiyonu hayatını kaybetti!#Koronavirüs
Kan donduran olay İstanbulda öldürdü... Bursaya kadar ön koltukta taşıdıKan donduran olay! İstanbul'da öldürdü... Bursa'ya kadar ön koltukta taşıdı#Cinayet
Seren Serengilin biraz dinlenmesi gerekSeren Serengil'in biraz dinlenmesi gerek#YOUTUBE
Türkiyede bir ilk Binancee MASAKtan rekor cezaTürkiye'de bir ilk! Binance'e MASAK'tan rekor ceza#Binance
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…#Nesli Tükenen Hayvanlar
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Baktığımız tek yer milletin ne istediği

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İşçi#Gaziantep
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Baktığımız tek yer milletin ne istediği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te işçilerle bir araya geldiği yemekte açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında "Muhalefetin yaptığı şeyleri çok da önemsemiyoruz, baktığımız tek yer milletimizin ne istediği, emekçilerimizin hakkının korunması" ifadesini kullanırken, yüzde 50 oranında artan yeni asgari ücret rakamını döviz kuru üzerinden eleştirenlere de "Hesapları tutmadı" diyerek yanıt verdi.

Haberin Devamı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: 

Gaziantep ziyaretim vesilesiyle ülkemizin önde gelen üretim merkezlerinden OSB'mizde sizlerle bu muhabbet sofrasında bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Türkiye'yi yatırımla, istihdamla, cari fazlayla, ihracatla büyütme hedefimizin ete kemiğe büründüğü yer işte burasıdır. Tarihin, medeniyetin, kültürün şehri Gaziantep aynı zamanda üretimin ve emeğin şehri olarak da örnek gösterilen bir ilimiz haline gelmiştir.

Gözden Kaçmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kur spekülasyonuyla karşı karşıya kaldık, bunu 1 saatte atıverdikCumhurbaşkanı Erdoğan: Kur spekülasyonuyla karşı karşıya kaldık, bunu 1 saatte atıverdikHaberi Görüntüle



"İŞ ARAYANA EKMEK VAR AMA YAN GELİP YATARSAN O YOK"

Yan gelip yatarak para kazanmak istiyorlar. İş arayana, aş arayana ekmek var ama yan gelip yatarak para istersen o yok. Ülkemizi kendi kısır dünyalarından ibaret sananları şu OSB'de gezdirmek lazım. Türkiye yerinde duramıyor, sıçrıyor, gidiyor. Ana muhalefetin, yavru muhalefetin hiçbiri Türkiye'de ne olup bittiğinin farkında değiller. Sadece Gaziantep 12 milyar dolar ihracat yapar hale geldi. Çalışan, üreten, ihracatta damardan giren bir ülkeyiz. Burada büyük ve güçlü Türkiye'nin ayak izlerini görerek belki ufuklarını genişletirler. 

Gaziantep'in ayda 1 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmak üzere olduğunu görüyorum. Sadece içinde bulunduğumuz şu fabrikanın sahibi olan firmamız ayda 7 bin 500 tonluk üretim kapasitesine ulaşmıştır. Önümüzdeki yıl yapılacak 25 milyon dolarlık ilave makine yatırımıyla fabrikamızın halen 900 olan çalışan sayısı 1500'e çıkacaktır. Bu yılı 1 milyar 240 milyonluk ciro ve 40 milyon dolarlık ihracatla kapatmak üzere olan Erdem Soft, bu firmamızı tebrik ediyorum. OSB'mizde aynı azim, heyecan ve gayretle çalışan 1140 fabrikamızın sahibi olan müteşebbislerimizi, emekleriyle oraları ayakta tutan işçilerimizi kutluyorum.

"BAKTIĞIMIZ TEK YER MİLLETİMİZİN NE İSTEDİĞİ"

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğandan minik Asiye açıklaması: Yavrumuz için gereken yapılacak... Bedelini ödeyeceklerCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'minik Asiye' açıklaması: Yavrumuz için gereken yapılacak... Bedelini ödeyeceklerHaberi Görüntüle



Kabına sığmayan Gaziantep OSB'sinin 6. etabını kurmak için kollarını sıvamıştır. İnşallah yakında bu etap da faaliyete geçtiğinde OSB'deki fabrika sayımız 2 bini bulacaktır. İşçilerimizi alın terlerinin haklarını verecek ücret politikasıyla destekliyoruz. Asgari ücreti yüzde 50 oranında arttırarak en düşük 4 bin 250 lira seviyesine çıkardık. Çalışanın evli ve çocuklu olmasına göre bu rakam daha da yükselmektedir. Birileri yeni asgari ücret rakamını kurdaki dalgalanmanın zirveye çıktığı günlerdeki hesapla küçümsemeye kalkmıştı. Şimdi kur düştü ama aynı kişilerin bu hesabı tekrar yaptıklarını görmedik çünkü hesaplar tutmadı.

Rahmetli Özal TL'nin onurunu kurtarmıştı, şimdi aynısını biz yapıyoruz. Muhalefetin yaptığı şeyleri çok da önemsemiyoruz, baktığımız tek yer milletimizin ne istediği, emekçilerimizin hakkının korunması, küresel enerji ve gıda fiyatlarında yaşanan anormal artışları vatandaşlarımıza en az şekilde yansıtmak için sessiz sedasız şekilde yükü kamunun yüklenmesini sağladık. Asgari ücret zammıyla insanımızı fiyat artışlarına karşı korumaya çalışıyoruz. Çalışanlarımızın tamamını asgari ücret kadarki kazançlarını gelir ve damga vergilerinden kurtararak işverenlerimizi de rahatlattık.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İşçi#Gaziantep

BAKMADAN GEÇME!

Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk
Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi General T hücrelerini dengeleme rehberi...

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 'General' T hücrelerini dengeleme rehberi...

#Bağışıklık Sistemi

BAKMADAN GEÇME!

Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk
Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi General T hücrelerini dengeleme rehberi...

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 'General' T hücrelerini dengeleme rehberi...

#Bağışıklık Sistemi