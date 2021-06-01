Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıkladı... İşte Kabine Toplantısı sonrası bugün başlayan normalleşme planı...

Son dakika haberi.. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından düzenlendiği basın toplantısında, Kovid-19'la mücadele kapsamında haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısından bu yana milletle pek çok güzel hizmetin, eserin, müjdenin sevincini paylaştıklarını belirtti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısından bu yana milletle pek çok güzel hizmetin, eserin, müjdenin sevincini paylaştıklarını belirtti.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



ERDOĞAN AÇIKLADI: İŞTE YENİ NORMALLEŞME ADIMLARI

Bu sınırlama hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır.



Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir.



Restoran, lokanta ve kafeterya gibi yeme içme yerleri, sabah 07.00 ile akşam 21.00 arasında masaya servis yapılabilecek. Bu mekanlarda pazar günleri ise sadece paket servisi yapılacaktır.

Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri, belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecek.

Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır.

Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması yeni bir düzenlemeye kadar devam edecektir.

Spor kulüpleri genel kurullarını haziranın ilk gününden itibaren, diğer kuruluşlar da ikinci yarısından itibaren gerçekleştirebileceklerdir.

Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek. Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecektir.

Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.









'SÜPER LİG'DE ÖNÜMÜZDE SEZON TRİBÜNLERİ DOLDURMAYI TEMENNİ EDİYORUZ'



Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın yönetimi, futbolcularıyla bir araya gelerek kendilerini tebrik ettik. Seyircisiz oynanan Süper Lig'i önümüzdeki sezon tribünleri doldurmayı temenni ediyoruz. Anadolu Efes'i şampiyonluğu için tebrik ettik. Şampiyonluğu kazanmasında büyük emeği olan Ergin Ataman'ın da bu şampiyonluğu şehitlerimize armağan etmesini çok önemli görüyorum. Pek çok farklı branşta ülkemizin bayrağını göklere çeken tüm sporcularımızı tebrik ediyorum.



'YAPACAK DAHA ÇOK HİZMETİMİZ VAR'



400 km'lik Kuzey Marmara otoyolumuzu hizmete almış bulunuyoruz. Nakkaş bölümünü de inşallah en kısa sürede tamamlayacağız. Pek çok yerde halen inşaatları süren hızlı tren hatlarımız da devreye girdiğinde, Türkiye bir devrim yaşayacaktır. 56'yı aşan havalimanlarımızla havayolu taşımacılığını neredeyse hallettik. İnşallah bu hafta sonu Filyos Limanı'nı hizmete atacağız. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda attığımız bu adımların Rabbim'den niyaz ediyorum. Bizim ülkemiz için yapacak daha çok hizmetimiz var. Bizim inşa edecek çok hizmetimiz var. Milletimizin bize gösterdiği istikamet, dünyanın ve insanlığın yöneldiği ufuktaki ihtiyaç işte budur. Ülkemizi sahte gündemlere hapsetmek isteyenlere eyvallah etmedik etmeyeceğiz.



ABD'Lİ ŞİRKETLERLE GÖRÜŞME



Türkiye, NATO başta olmak üzere üyesi bulunduğu uluslararası güvenlik kurumlarına olan sorumluluğunu hakkı ile yerine getirmiştir. Çarşamba günü Meclis'te gerçekleştirdiğimiz toplantıda kapsamlı değerlendirme yaptık. Aynı akşamda ABD şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle toplantı gerçekleştirdik. Ayrıca şirket temsilcilerinin tüm sorularını da cevapladık. Yakın tarihimizin kara günlerinden biri olan 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde Demokrasi ve Özgürlükler adasında bir araya geldik.



TAKSİM CAMİİ VE ÇAMLICA KULESİ'NİN AÇILIŞI



Cuma günü ise milletimizin 150 yıllık hayali olan, Taksim Cami'ni açılış törenindeydik. Birileri özellikle bu eseri kalkıp İstanbul'umuz için böyle farklı olarak görmeyebilir. Sultanahmet'i görebilir, Fatih Camii görebilir. Bunlar tabi ki bizim için sembol eserlerdir. Onlar o asrın eserleridir, şimdi de Çamlıca'daki kule bu asrın eseridir. Bu kulenin buraya dikilmesi, oradan tüm İstanbul'u bütün güzellikleriyle göstermesi bu asrın sembolüdür. Demokraside ve ekonomide Türkiye'yi dünyanın en önemli ülkelerinden bir olması için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Cumartesi günü ise İstanbul'a kazandırılan Çamlıca Kulesi'nin açılışını yaptık. Bu kulenin, ülkemize ve çevremize hayırlı olmasını diliyorum. İstanbul'un Fethi'nin 2023 vizyonumuzu şekillendirme için şimdiden hazırlıklara başlamalıyız. Bizim 2023 hedeflerimizi ilk ifade etmemizin üzerinden 10 yıl geçtiğini göze aldığımızda, 2053 için hemen kolları sıvamız gerektiği ortaya çıkıyor. Darbe ve kriz dönemlerinde siyaset yapmış, ülke yönetmiş bir nesil olarak böyle bir vizyonun ne kadar kıymetli olduğunu iyi biliyoruz. Temennimiz 2023 seçimlerinin Türkiye'nin bu vizyonunun merkezi içinde tartışma ikliminde geçmesidir.



'YILIN İLK ÇEYREĞİNDE YÜZDE 7 BÜYÜDÜK'



Yaklaşık 1,5 yıldır dünya ile ülkemizi de esir alan salgınla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Toplamda 661 milyar lirayı bulan hibe ve desteklerin ülkemizin salgın sürecini ciddi kayıplara maruz kalmamasında büyük katkısı olmuştur. Türkiye, dünyada milli gelirine oranda halkına destek sağlayan ülkelerin başında gelmektedir. İşte bugün 2021 yılı ilk çeyreği büyüme rakamları açıklandı. Sizler medyanın içindesiniz. Ekonomimizin yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüyerek G-7 ülkeleri arasında Çin'in ardından yer alması bir şeyler ifade ediyor. Yatırımların devam ettiğinin önümüzdeki dönemde üretim ve istihdamın daha da artacağının kanıtıdır. Ülkemiz yaklaşık 10 bin ilave istihdama karşılık gelen 3400 proje ile 2,3 milyar liralık kırsal kalkınma yatırımına kavuşmuştur. Geçtiğimiz hafta Karadeniz'deki doğalgazın ardından karada da 3 petrol kuyusunun müjdesini paylaşmıştık.



ERDOĞAN'DAN AŞI SEFERBERLİĞİ MESAJI



Diğer yandan aşı çalışmalarında da dünyada ilk 10 ülke arasındayız. Üstelik bunu kendisi aşı üretmediği halde başarmış ülkeyiz. İnşallah yıl sonu bitmeden kendi aşımıza kavuşmuş olacağız. Biontech, Sinovac ve Sputnik gibi sözleşmesi yapılan aşıların Haziran ayında ülkemize getirilmesi için yoğun hazırlık içindeyiz. Salgın tedbirlerini sıkılaştırma ve normalleştirme takvimlerimizin de vaka sayılarının seyri için Avrupa ülkeleriyle aynı şekilde ilerlemektedir. Son 6 ayda işyerleri ancak 1,5 ay açık kalan esnaflarımızın olduğunu biliyoruz. Sokağa çıkma sınırlamalarının pekçok kişi üzerinde açtığı faaliyetleri biliyoruz. Okula gidemeyen evlatlarımızın öğretimin yanında psikolojik etki yarattığını iyi biliyoruz.



Milletimizin bu süreçte fevkalade bunaldığını görüyoruz. Yine bu süreçte sıfatları ne olursa olsun, kafa karıştırıcı açıklamalarıyla milletimizi yanlış yönlendirmeye çalışanların idrakindeyiz. Tek gayemiz insanlarımızın sağlığını, ülkemizin huzur ve güvenliğini korumak. Bunun için her bulduğumuz fırsat, her kapı aralığını kullanıyoruz. Salgının başladığı günden beri açılma kapanma kararlarının ardı ardına gelmesinin nedeni bu musubetin ülkemizdeki etkilerini azaltmaktır. Aradan geçen 2 haftalık sürede vaka ve ölüm sayılarındaki azalmanın önemli ölçüde sürüyor olması tedbirlerin amacına ulaştığının en güzel ifadesidir.

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