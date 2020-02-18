MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberleri: Çok kritik FETÖ operasyonu! 467 kişi hakkında gözaltı kararı verildi...
GeriGündem Son dakika haberleri: Çok kritik FETÖ operasyonu! 467 kişi hakkında gözaltı kararı verildi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 18.02.2020 - 09:29,Son Güncelleme:/

Son dakika haberleri: Çok kritik FETÖ operasyonu! 467 kişi hakkında gözaltı kararı verildi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturmasında 467 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 67 ilde operasyon başlatıldı

Öte yandan sabah başlayan diğer operasyonlarda da İzmir ve Ankara merkezli onlarca kentte bir çok kişi hakkında gözaltı kararı verildi. FETÖ'nün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik 157, Adalet Bakanlığı'ndaki FETÖ mahrem yapılanmasına yönelik ise 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Son operasyon haberi Adana ve Balıkesir'den geldi. Adana merkezli 11 ilde 2009 yılındaki komiserlik sınavına giren ve çoğu KHK ile ihraç edilen 27 polis, Balıkesir merkezli 5 ilde de 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ayrıntılar birazdan...

Haberler art arda geldi Onlarca şehirde operasyon
Haberler art arda geldi! Onlarca şehirde operasyon

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle