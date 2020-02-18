Son dakika haberleri: Çok kritik FETÖ operasyonu! 467 kişi hakkında gözaltı kararı verildi...

Öte yandan sabah başlayan diğer operasyonlarda da İzmir ve Ankara merkezli onlarca kentte bir çok kişi hakkında gözaltı kararı verildi. FETÖ'nün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik 157, Adalet Bakanlığı'ndaki FETÖ mahrem yapılanmasına yönelik ise 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Son operasyon haberi Adana ve Balıkesir'den geldi. Adana merkezli 11 ilde 2009 yılındaki komiserlik sınavına giren ve çoğu KHK ile ihraç edilen 27 polis, Balıkesir merkezli 5 ilde de 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Ayrıntılar birazdan...

