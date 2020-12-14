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Haber Giriş: 14.12.2020 - 13:08 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Canlı yayında akıllara durgunluk veren olay! Baklava ile uyutup kızlarını kaçırdı

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Son dakika haberleri... Canlı yayında akıllara durgunluk veren olay! Baklava ile uyutup kızlarını kaçırdı
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Misafirliğe gittiği evin sahiplerini götürdüğü baklava ile uyutup, 16 yaşındaki engelli kızlarını kaçırdığı iddia edildi.

Müge Anlı, Adana’da 9 Aralık günü akıllara durgunluk veren bir olayı programına taşıdı. İddiaya göre, 28 yaşındaki M.E. isimli şahıs, Süleyman ve G.E. çiftinin, görme, işitme ve konuşma engeli olan 16 yaşındaki kızı Emine ile evlenmek istiyordu. 9 Aralık günü baklava ile çiftin Kozan’daki evine gitti.

G.E., getirilen baklavayı ikram etti. Herkes baklavayı yerken M.E. tadına dahi bakmadı. Ev halkı, yarım saat içinde uykuya daldı ve 28 yaşındaki adam, 16 yaşındaki engelli Emine’yi kaçırdı. Günlerdir kardeşinden hiçbir haber alamadıklarını söyleyen abla F.K., kardeşinin bulunması için Müge Anlı’ya başvurdu. Canlı yayında anlattıkları ile dehşete düşüren abla, kardeşinin zor durumda olduğunu ve bir an önce bulunup evine dönmesi gerektiğini söyledi.

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