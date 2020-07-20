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Haber Giriş: 20.07.2020 - 15:30,Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Çanakkale'de orman yangını

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Çanakkale merkeze bağlı Kemalköy yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Ekiplerin karadan ve havadan müdahale ettiği yangın devam ediyor.

Gelen son dakika haberine göre; Çanakkale'de merkeze bağlı Kemel köyü yakınında orman yangını çıktı. Köyde bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı.

Bunun üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına havadan bir helikopter, karadan da çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle müdahale ediliyor.     

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü, Çanakkale Orman İşletme Şefliği Kemalköy Mevkiinde 20.07.2020 tarihi saat 14:20’de orman yangını meydana gelmiştir. Yangına saat 14:35’de ilk müdahale yapılmış olup, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir.

Yangına sevk edilen ekipler; 1 Uçak, 5 Helikopter, 20 Arazöz, 2 İlk Müdahale Aracı, 2 Dozer, 130 Söndürme İşçisi

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