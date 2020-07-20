MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberleri... Çanakkale'de korkutan orman yangını! Son bilgiyi Bakan Pakdemirli paylaştı
GeriGündem Son dakika haberleri... Çanakkale'de korkutan orman yangını! Son bilgiyi Bakan Pakdemirli paylaştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 20.07.2020 - 15:30,Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Çanakkale'de korkutan orman yangını! Son bilgiyi Bakan Pakdemirli paylaştı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Çanakkale merkeze bağlı Kemalköy yakınlarında orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bir bölgede çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale edildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Gelen son dakika haberine göre; Çanakkale Orman İşletme Şefliği Kemalköy mevkiinde bugün saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Ormandan yükselen duman ve alevleri gören çevre sakinleri, durumu yetkililere bildirdi. Dumanlar, kent genelinden de görülürken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına, 1 uçak ve 5 helikopterle havadan, 20 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 2 dozer ile 130 söndürme işçisiyle karadan müdahale ediliyor.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü, Çanakkale Orman İşletme Şefliği Kemalköy Mevkiinde 20.07.2020 tarihi saat 14:20’de orman yangını meydana gelmiştir. Yangına saat 14:35’de ilk müdahale yapılmış olup, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir.

Yangına sevk edilen ekipler; 1 Uçak, 5 Helikopter, 20 Arazöz, 2 İlk Müdahale Aracı, 2 Dozer, 130 Söndürme İşçisi

BAKAN DUYURDU: YANGIN KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 17.10 sularında yaptığı açıklamada "Ekiplerimizin anında müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınmıştır. Şükürler olsun can kaybı yoktur. Soğutma çalışmalarına başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle