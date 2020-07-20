Son dakika haberleri... Çanakkale'de korkutan orman yangını! Son bilgiyi Bakan Pakdemirli paylaştı

Gelen son dakika haberine göre; Çanakkale Orman İşletme Şefliği Kemalköy mevkiinde bugün saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Ormandan yükselen duman ve alevleri gören çevre sakinleri, durumu yetkililere bildirdi. Dumanlar, kent genelinden de görülürken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına, 1 uçak ve 5 helikopterle havadan, 20 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 2 dozer ile 130 söndürme işçisiyle karadan müdahale ediliyor.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü, Çanakkale Orman İşletme Şefliği Kemalköy Mevkiinde 20.07.2020 tarihi saat 14:20’de orman yangını meydana gelmiştir. Yangına saat 14:35’de ilk müdahale yapılmış olup, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir.

Yangına sevk edilen ekipler; 1 Uçak, 5 Helikopter, 20 Arazöz, 2 İlk Müdahale Aracı, 2 Dozer, 130 Söndürme İşçisi

BAKAN DUYURDU: YANGIN KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 17.10 sularında yaptığı açıklamada "Ekiplerimizin anında müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınmıştır. Şükürler olsun can kaybı yoktur. Soğutma çalışmalarına başlanmıştır." ifadelerini kullandı.