Son dakika haberleri.. Çalıntı ihbarı yapıldı! Gerçek büyük şaşkınlık yarattı

Olay, Davutlar Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A. isimli kişi 09 K 9493 plakalı otomobilinin çalındığı ihbarını verdi. Polisler otomobili Kuşadası’na gitmesi ihtimaline karşılık bütün yolları kesti. Soğucak Kavşağı yakınlarında otomobili durduran ekipler gerçeği ortaya çıkardı. N.A. isimli yabancı uyruklu bir kadın otomobili çalmadığını, aracın eşine ait olduğunu anlattı. N.A. kocasını arayarak durumu anlattı. Olay yerine gelen kocası aracın çalınmadığını anlayınca derin bir nefes aldı. Polis ekipleri kadının ehliyetinin olmadığını tespit edip gerekli cezai işlem uyguladı.