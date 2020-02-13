Son dakika haberleri: Bombardıman sonrası şok görüntüler! Hayalet kente döndü...

Suriye'nin kuzeybatısında yer alan Hatay'ın karşısındaki İdlib kenti, ülkedeki iç savaşın başlamasının ardından Özgür Suriye Ordusu’nun kontrolüne girdi. Lazkiye, Halep ve Hama ile komşu olan tarım kenti İdlib'in 1 milyon olan nüfusu, rejim kontrolüne giren bölgelerden tahliye edilenlerin de gelişinin ardından 4 milyona ulaştı. Esad karşıtlarının sığınağı haline dönüşmesiyle ülke nüfusunun neredeyse 3’te birini topraklarında barındırır hale gelen İdlib, son yıllarda rejimin hedefine girdi. Heyet Tahriri Şam (HTŞ) kontrolünde olan ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra ülkenin her yerinden gelen rejim karşıtlarının toplanmasından dolay, 'Küçük Suriye' olarak adlandırılan İdlib’i ele geçirmek isteyen Esad rejimi, kentin kırsalını Rus savaş uçakları ve İran destekli savaşçılar ise karadan ve havadan ateş altına almaya başladı. Türkiye’nin yaptığı diplomatik girişimlerin ardından varılan mutabakatlar ile zaman zaman durdurulan bombardıman son aylarda yeniden İdlib’i hedef almaya başladı. Kentin en büyük ilçesi olan Maarat An Numan’ın da rejim kontrolüne girmesinin ardından, bu ilçe ile kırsalındaki köylerde yaşayanlar evlerini terk ederek Türkiye sınırına yakın bölgeler veya TSK’nın sınır ötesi harekatları ile güvenli hale getirilen Afrin ve Azez bölgesine göç etmek zorunda kaldı.

BOMBARDIMAN DEVAM EDİYOR

İdlib’e yakın noktadaki Serakib bölgesinin de son günlerde rejimin kontrolüne girip, M4 ve M5 otoyollarında da hakimiyeti sağlamayı amaçlayan Esad rejimi, kentin kırsalını sivillerden arındırmak amacıyla bombardımanını sürdürüyor. İdlib kent merkezine birkaç kilometre uzaklıktaki bölgeler de rejim ve Rus savaş uçakları tarafından birkaç gün önce hedef alındı. Saldırıların ardından bölge harabeye dönerken, burada yaşayanlar ise devam eden bombardımandan korunmak için çareyi zorunlu olarak evlerini terk etmekte buldu.

TÜRK ASKERLERİ EN BÜYÜK GÜVENCE

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin son günlerde İdlib’e yığınak yapması ve kendisine yönelik taciz ve saldırıları anında yaptığı misilleme ile püskürtüp, rejim güçlerine verdiği zayiat İdlib’de yaşayanları umutlandırıyor. Türk askerinin bölgeye gelmesi ile umutlarının arttığını ifade eden İdlibli siviller, bombardımanını biran önce son bulmasını isterken kendilerine her zaman destek olan Türkiye’ye minnettar olduklarını vurguluyor. İdlibli siviller saldırıların sona ermesi için uluslararası kamuoyunun Türkiye’ye destek olarak Esad rejimi ve destekçilerinin daha önce varılan mutabakatlara bağlı kalarak geri çekilmesini beklediklerini belirtiyor.

İDLİB ÇEVRESİ, HAYALET KENTE DÖNDÜ

SURİYE’nin İdlib kentinde rejim ve destekçilerinin devam eden bombardımanında şehrin kırsalı adeta hayalet kente dönüştü.

İç savaşın devam ettiği Suriye’de rejimin hedefinde olan İdlib’de binlerce kişi saldırılardan korunmak için güvenli bölgelere kaçmayı sürdürüyor. Uzun süredir rejimin ele geçirmek için saldırı düzenlediği İdlib’in ilçeleri ile kırsalındaki bölgelerde yaşayan 2 milyona yakın insan, zorunlu olarak göç etti. Evlerini terk eden siviller, sahip oldukları araçlarına alabildikleri eşyaları ile yola düşerek bombardımandan korunmaya çalışıyor.

Saldırılar nedeniyle yüzlerce köy, sivillerin terk etmesinin ardından hayalet kente dönüştü. İdlib’in Eriha ilçesine bağlı Mastume köyü de yoğun bombardımanın ardından boşaltıldı. 100’ü aşkın hanenin bulunduğu köyde yaşayan bini aşkın kişi, saldırılar nedeniyle evlerini terk ederek İdlib kent merkezi veya Türkiye sınırına göç etmek zorunda kaldı. Bombardımandan kaçan insanların büyük bölümünün terk ettiği evlerinin kapılarını bile kapatamadıkları görüldü.

'TÜRKİYE GELSİN, EVLERİMİZE DÖNELİM'

Öte yandan İdlib’in kırsalındaki yerleşim alanlarından kaçan sivillerin ise Türkiye sınırına göçü de devam ediyor. İdlib yönüne giden bazı aileler, bombardımandan kaçtıklarını ve yoğun şekilde savaş uçaklarının köyleri bombaladığını ifade etti. Hayatta kalabilmek adına kaçmak zorunda kaldıklarını anlatan Suriyeliler, tek umutlarının ise Türkiye olduğuna dikkat çekti. Abu Usame adlı kişi, Esad rejimi zulmünün sona ermesi için tek güvencelerinin Türkiye olduğunu söyledi. Türk askerinin İdlib’e son zamanlarda takviye yapması ile umutlarının arttığını anlatan Abu Usame, bir an önce Türkiye’nin müdahalesi ile zulmün sona ermesini beklediklerini ve terk etmek zorunda kaldıkları evlerine bu sayede girmeyi umut ettiklerini kaydetti. Usame, ülkelerinin ve kentlerinin kurtuluşunun Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile mümkün olduğuna inandıklarının altını çizdi.