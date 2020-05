Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası koronavirüs tedbirleri kapsamında açıklamalarda bulunuyor. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Mübarek günlerde bile kan akıtmaktan çekinmeyen teröristler mevlam kahretsin diyorum. İçişleri Bakanlığımız tarafından oluşturulan Vefa Grubuna PKK'lıların yaptığı saldırı, Adana'da CHP'lilerin yaptığı saldırı farklı araçlarla olsa da aynı gayeye yöneliktir.



'DARBE ÇIĞIRTKANLARI CEVABI MİLLETİMİZDEN ALACAKTIR'



Samimi mücadeleyi en ağır ifadelerle itham edenlerin bugün 3-5 belediye başkanlığı için düştüğü zelil hali ibretle takip ediyoruz. Tüm proje partilerinin düşeceği durum eninde sonunda budur. İnsanımız inancına hayatlarının merkezlerine yerleştirdikleri halde, ülkenin ortak değerlerini istismar edenlerin foyaları ortaya çıkıyor. Demokrasiden ümitlerini kestikleri için her fırsatta darbe çığırtkanlığı yapanlar cevabı milletimizden alacaktır.



Salgın döneminde 65 yaş üstü vatandaşlarımız başta olmak üzere milletimize destek olmak için gece gündüz çalışan VEFA sosya destek grubuna teşekkür ediyorum.



'HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK'



Bu hafta Kabine toplantımızın en önemli konusu corona salgınıyla ilgili gelişmelerdi. Salgınla mücadelemiz başarı ile sürüyor. Ancak bizim sadece salgının üzerinden gelmemiz yetmiyor. Tamamen ortadan kalkması tüm dünyada çözümüyle mümkündür. Türkiye olarak yıllarca sınırlarımızı dışarıya kapatıp salgının bitişini bekleyemeyiz. Ne ülkemizde ne de dünyada hiç bir şey eskisi gibi olmayacaktır. Bu yeni dönemi kontrollü sosyal hayat olarak tanımlıyoruz. Evimizden çıkıp girene kadar maske takmayı alışkanlık haline getireceğiz.Ellerimizi her fırsatta yıkayacağız. Dezanfektan ürünlerini sıkça kullanacağız. Maske mesafe temizlik üçlüsü artık hayatımızın vazgeçilmezi olacaktır.



'ARTIK SALGIN HASTALIKLARA KARŞI DAHA HAZIRLIKLIYIZ'



Hastanelerimizde tedavi gören vaka sayısı oldukça düşük seviyededir. Sağlık alt yapımızı daha güçlediriyoruz. Başakşehir'deki şehir hastanesini perşembe günü açıyoruz. Hastanenin ismini Çamsakura koyuyoruz. Çam bizi temsil etsin, sakura da Japonya'yı temsil etsin.

Son iki ayda elde ettiğimiz tecrübeler sayesinde hem teşhis tedavi konusunda bilgi birikime sahip olduk. Yeşilköy ve Sancaktepe'deki hastaneler tamamlanmak üzere artık koronavirüs ve ya benzere salgın hastalıklara karşı eskisinden daha hazırlıklı durumdayız.



'NORMALLEŞME TAKVİMİNİ HAYATA GEÇİRİYORUZ'



Yeni vaka sayısını en kısa sürede kesmemiz gerekiyor. Bunu başarmak 83 milyon olarak bizim elimizdedir. Normalleşme takviminin vaka sayısının çok daha aşağı düşmesiyle mümkündür. Olumsuz bir gelime olursa bazı tedbirleri daha sert bir şekilde uygulamak zorunda kalabiliriz. Normalleşme takvimini adım adım hayata geçiriyoruz. Geçen hafta, berber kuaför AVM gibi yerler yeniden faaliyet geçti. Genel olarak bu uygulamanın iyi gittiğini görüyoruz. Halen 15 ilimizde Cumartesi gününden beri devam eden sokağa çıkma sınırlamasına riayet eden vatandaşlarımıza sabırları ve anlayışları için teşekkür ediyorum.



5.5 MİLYON VATANDAŞA DESTEK



Ülkemizin önemli üretimi olan çay hasatının sıkıntısız gerçekleşmesini sağlayacağız. Salgın döneminde alınan tedbirlerde olumsuz etkilenen vatandaşlarımızı da ihmal etmiyoruz. 5,5 milyon vatandaşımıza biner lira destek sağladık. Sanayicimizden esnafına kadar vergi sigorta, sigorta primi ve taksitlerinin ertelenmesine birçok destek veriyoruz.





BAYRAMDA 81 İLE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI



Sağlık Bakanlığımız bünyesinde faaliyet göstereren Bilim Kurulu çerçevesinde normalleşme takvimini adım adım gerçekleştireceğiz. Tüm sektörlerde ilgili normalleşme planının hayata geçirilmesinde husus yayınlandı. İş yerlerinin giriş saati kullanım alanı, müşteri sayısını gösteren bilgilendirme asılacaktır. 23-24-25-26 81 ilimizden tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Çarşamba günü gençlerimizle ilgili esneklik yine uygulanacaktır. Seyahat kısıtlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır.



EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SONA ERDİ



29 Mayıs Cuma günü öncelikle valilikler ve müftülüklerle ilgili şartları uygun camilerlerle ibadete açıyoruz. Bu cemaatle namazı tabiki kurallar içerisinde ifa edeceğiz. Yeni eğitim öğretim yılı Eylül ayında başlayacaktır. Kreşler ve gündüz bakım evleri 15 Haziran'da faaliyete geçecektir. Çarşamba günü 23. dönem adli yargı hakim savcılarımızın kura törenine video konferans yöntemiyle katılacağız.



Bakanlıklarımızın ve kurumlarımızın her biri sorumluluk alanlarıyla ilgili yoğun çalışmalar sürüdürüyor. Salgın sonrası ekonomik ve siyasi iklimin planlarını şimdiden yapmaya başladık. Üretimde ihracatta istihdamda kaybettiğimiz her şeyi çok daha kısa sürede geri alma niyetindeyiz. Üretimde ihracatta istihdamda kaybettiğimiz her şeyi çok daha kısa sürede geri alma niyetindeyiz.



'TÜRKİYE İLE HESAPLAŞMAYA KALKANLARA BEDELİNİ ÖDETİYORUZ'



2018 Ağustosunda maruz kaldığımız sinsi saldırının ardından aldığımız tedbirler sayesinde bu atağı boşa çıkardık. Ülkemize karşı ekonominin kurallarıyla izah edilemeyecek bu tür kumpaslara girişerek Türkiye ile hesaplaşmaya kalkanlara da bunun bedelini ödetiyoruz. Türkiye güçlü bir tarihi arka plana sahip, askeri alanla destekleyerek farkı bir boyuta yükselmiştir. Dünyanın yeni bir değişimin olduğu açıkça ortayken Türkiye'ye karşı eli kanlı teröristlerin, çıkarcı lobilerin yanında yer alanların bir an önce gerçekleri görmesini diliyoruz. Yeni dönemde tüm bu hakikatler ışığında güçlü Türkiye'nin inşasını hızla tamamlayacağız. Milletimizin ve tüm gençlerimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bundan 101 yıl önce bir 19 Mayıs günü Samsun'a ayak basarak istiklal mücadelesinin ilk adımını atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm kurtuluş savaşı kahramanlarımızı tazimle yad ediyorum.



SAAT 19.19'DA İSTİKLAL MARŞI ÇAĞRISI



Saat 19:19'da ülkemizde tüm stadlar ışıklandırılarak, seslendirme cihazlarından İstiklal Marşı yayını yapılacaktır. Milletimizin tüm fertlerini aynı saatte evlerinin pencerelerinden İstiklal Marşı okumaya davet ediyoruz.