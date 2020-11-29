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Son dakika haberleri... Batman'da 1.5 yaşındaki bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Batman’da 1 buçuk yaşındaki bebek, yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Sakine Akdağ'ın Batman'da koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden en küçük hasta olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre, 1 buçuk yaşındaki Sakine Akdağ bir hafta önce koronavirüse yakalandı. Tedavisi için Batman’da özel bir hastaneye kaldırılan bebek yoğun bakım ünitesine alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Sakine Akdağ'ın Batman'da koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden en küçük hasta olduğu öğrenildi.
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