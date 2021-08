Son dakika haberleri... Bartın, Sinop, Kastamonu ve Karabük'teki sel felaketinde son durum... İşte dakika dakika yaşananlar

Dün sağanak yağış nedeniyle Bartın, Sinop, Kastamonu ve Samsun’da sel meydana geldi. Yerleşim yerlerindeki caddeler nehre döndü. Yollar çöktü, çok sayıda araç ve ev hasar gördü, birçok vatandaş mahsur kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısının 17 olduğunu bildirdi.

İşte dakika dakika Bartın, Sinop, Kastamonu ve Karabük'te yaşananlar...







SAAT - 21:00 BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, SİNOP AYANCIK'TA GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNDU:



Sinop ilinde maalesef iki vatandaşımız vefat etti ve kendilerine ulaştık. Kayıplarımız için de arama kurtarma çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor.



Geçtiğimiz salı itibarıyla sırf Ayancık ilkesinde 24 saatte 240 kg yağış oldu. Bu çok ender görülen bir yağış miktarı. Bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmaları için çok sayıda ekipleri sevk edildi. 398 afetzedenin helikopterlerle tahliyesi dün gece tamamlanmıştır. Enerji konusunda Ayancık merkezde şehrin yüzde 70'ine elektrik verilmiş durumda. Bu gece itibarıyla yüzde 80'ine, yarın da tamamına vermek için yoğun çalışma sürdürüyoruz.

Kastamonu'da da 3 köprü yıkılmış vaziyette. Bu gece 22 itibarıyla Ayancık merkezde şebeke suyu verme çalışmalarına başlayacağız. Bartın'da Kavlakdibi Köprüsü ve Kumluca-2 Köprüsü yıkılmıştır. Bartın-Karabük yolunun gece saatlerinde trafiğe açılması için yoğun bir şekilde çalışılmaktadır. Yıkılan, hasar gören bütün yollarla ilgili hasar tespit çalışmalarımız tamamlanmıştır. Köylerimizde olan elektrik sıkıntıları nedeniyle bazı bölgelerde haberleşme sıkıntısı yaşıyoruz.







SAAT 20:55 - CAN KAYBI 17'YE YÜKSELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla can kaybının 17'ye çıktığını duyurdu. Erdoğan paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

- Kastamonu, Sinop ve Bartın’da gerçekleşen sel felaketlerinde hayatını kaybeden 17 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Selin etkili olduğu bölgelerde tüm kurum ve kuruluşlarımızla yoğun bir çalışma yürütmekteyiz.

- Üç ilimizdeki sel felaketine; 4644 personel, 610 araç, 437 iş makinası, 66 ambulans, 19 helikopter, 3 Mobil Koordinasyon TIR'ı, 24 bot, 18 motopomp ve daha birçok farklı ekipman ve imkân ile müdahale etmekteyiz.

- Sel bölgelerinde mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarmak, kısmen ya da tamamen kapanan ulaşım akslarını tekrar işler hale getirmek ve selin sebep olduğu tahribatla birlikte oluşan mağduriyetlerin tamamını gidermek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.

- Son günlerde yaşadığımız afetler sebebiyle, 14 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirmeyi planladığımız @Akparti 'mizin 20. kuruluş yıl dönümü etkinliklerini de erteleme kararı aldık. Milletimizin birlik ve beraberliğiyle bu zor günleri inşallah en kısa sürede aşacağız.

SAAT 19:00 - KIZILAY'DAN 11 BİN KİŞİLİK YEMEK HİZMETİ



Sel felaketi nedeniyle Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gelen Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, 3 ilde sel dolayısıyla ciddi yıkım oluştuğunu söyledi.



Türk Kızılay ekiplerinin selden etkilenen 3 ilde vatandaşlara yemek ve içecek dağıttığını dile getiren Kınık, şöyle devam etti:



"Yaklaşık 11 bin kişilik öğün yemeklerimizi çıkardık. Hem burada çalışan arama kurtarma ekiplerine hem de etkilenmiş vatandaşlarımıza sıcak yemeklerini, kahvaltı ve ikramlık kumanyalarını ulaştırıyoruz. Bir taraftan da tahliye edilmiş ve tahliye edilmekte olan vatandaşlarımız Kredi ve Yurtlar Kurumu, Valiliğimizin, AFAD'ın göstermiş olduğu yerlere iskan ediliyor. Orada da insani desteklerimiz devam ediyor. Diğer taraftan buradaki insanlar ciddi bir psikolojik sarsıntı yaşıyor. Psikologlarımız, Aile Bakanlığı ekipleriyle beraber psiko-sosyal destek sağlıyorlar. Şu an bir taraftan da yoğun bir yardım geliyor. Yardımların koordinasyonu için bölgelerde depolarımız oluşturuldu."



Türkiye'nin farklı bölgelerinde de orman yangınlarının devam ettiğini belirten Kınık, "Şu an sahada 200 kişilik bir ekiple bulunmaktayız. 50 civarında aracımız var. Devletimiz güçlüdür, büyüktür, burada kayıpların yerine konulması noktasında gereken en önemli adımları atacaktır. Biz de milletimizin merhamet eli olarak devletimize destek olmak için ve milletimizle dayanışma için şu an kampanyamız devam etmekte. Vatandaşlarımızdan alacağımız destekle burada etkilenen vatandaşlarımızın her türlü insani ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacağız." diye konuştu.





SAAT - 18:50 - KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı ve Orta Karadeniz'de devam eden gök gürültülü sağanağın, Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop ve Samsun çevrelerinde geceden itibaren etkisini artırarak yarın öğleye kadar yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

SAAT - 16:45 - SEL FELAKETİNDE ACI BİLANÇO: 11 CAN KAYBI

AFAD, Kastamonu'da 10, Sinop'ta 1 vatandaşın hayatını kaybettiğini duyurdu.

İşte AFAD'dan yapılan açıklama:

Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu’da 10, Sinop’ta 1 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Bartın’da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir

SAAT - 15:45 - AZDAVAY'DA SEL NEDENİYLE KÖPRÜ ÇÖKTÜ

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde sel nedeniyle ilçenin ortasından geçen çayın üzerindeki köprü çöktü.

Dün başlayan şiddetli yağış nedeniyle oluşan sel Azdavay ilçesinin ortasından geçen Devrekani Çayı'nın üzerinde bulunan köprünün çökmesine neden oldu.

Şebeke suyu borularının da geçtiği köprünün çökmesinin ardından ilçenin bir bölümüne içme suyu verilemiyor.

İlçe sakinlerinden İlyas Gügür, AA muhabirine, yağışın bir anda bastırdığını ifade ederek, "Çayda sular bir anda yükseldi. Sel nedeniyle köprünün altındaki ayaklar devrildi. Köprü de bu nedenle çöktü. 33 yaşındayım. Bu yaşıma kadar burada böyle bir şey hiç yaşanmadı. İlk kez böyle bir şey görüyorum." dedi.

SAAT - 15:06 - BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NDAN AÇIKLAMA: AFETİN İZLERİNİ EN KISA SÜREDE SİLECEĞİZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Afet bölgesindeki ulaşım ve iletişim alanlarındaki hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. İhtiyaçların hızlı şekilde giderilmesi için çalışmalarımıza başladık. Afetin izlerini en kısa sürede sileceğiz" mesajını paylaştı.

SAAT - 15:04 - KASTAMONU'DA CAN KAYBI 9'A YÜKSELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kastamonu'da meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiği belirtildi. Açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir" denildi. Ayrıca, arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

SAAT - 14:53 - BARTIN-KARABÜK KARA YOLU KONTROLLÜ OLARAK ULAŞIMA AÇILDI

Bartın'da sel nedeniyle kapanan Bartın-Karabük kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başladı.

Bahçecik mevkisindeki köprü ve menfezlerde dün sel yüzünden oluşan çökme nedeniyle kapanan yolda Karayolları ekipleri çalışma yürüttü.

Sel birikintileri ve molozların kaldırılmasının ardından yapılan dolgu çalışmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.

Güzergahta kontrollerini sürdüren polis ekipleri, sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

SAAT - 14:05 - KIZILAY BAŞKANI KINIK: 72 SAAT KRİTİK

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Kastamonu Bozkurt’ta tahliye ve arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Afetin boyutları çok büyük. İlçeye ulaşım sıkıntılı. Lütfen sivil araçlar yolları boşaltsın, iş makinalarına ve ambulanslara geçiş kolaylığı sağlasınlar. 72 saat kritik lütfen duyarlı olalım" mesajını paylaştı.

Can Erok/Demirören Görsel Medya

SAAT - 13:33 - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SEL BÖLGESİ İÇİN DEVREDE



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın, Sinop ve Kastamonu başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi'nde şiddetli yağış nedeniyle yaşanan sel hadiseleriyle ilgili çalışmaları yakından takip ediyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinin talimatıyla selin yaşandığı bölgelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile sürekli görüşerek bölgedeki durum, tahliye çalışmaları ve gelişmeler hakkında anlık bilgi alıyor.

Can Erok/Demirören Görsel Medya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin etkili olduğu bölgelerdeki valiler ve kaymakamlarla da telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu ve yaraların sarılması için vatandaşların yanında bulunduğunu belirtti.

Selde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, selden etkilenenlere de geçmiş olsun temennisinde bulundu.



SAAT - 12:15 - SEL FELAKETİNDEN YENİ GÖRÜNTÜLER

Kastamonu'da yaşanan sel felaketinden yeni görüntüler, CNN TÜRK ekranlarında yayınlandı.

Kastamonu’daki sel felaketinde büyük hasara alan Bozkurt ilçesinden gelen yeni görüntüler selin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Saniyeler içerisinde gelen suyun meydanı doldurma görüntüleri cep telefonu kamerasını anbean yansıdı.

İlçenin bir başka noktasındaki olağanüstü görüntü gene cep telefonu kameralarınca kaydedildi. Selden kaçmak isteyen bir kişi çareyi otomobilin üstüne çıkmakta buldu. Otomobile sıkı sıkı tutunup sel sularında sürüklenen o kişinin akıbeti ise henüz bilinmiyor.

SAAT - 12:05 - KASTAMONU'DAN ACI HABER: CAN KAYBI 6 OLDU

AFAD'dan yapılan açıklamada "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu’da 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bartın’da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

SAAT - 11:30 - BAKAN KURUM BARTIN'DA YARALARIN SARILACAĞINI SÖYLEDİ

Bartın'da meydana gelen sel felaketinde çok sayıda ev ve araç zarar gördü. Sel felaketi sırasında paniğe kapılan bir vatandaş, kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Sel sularının evinin yıktığı Arife Ünal (85) da sel sularına kapılarak kayboldu. Ekiplerin, Arife Ünal'ı arama çalışmaları sürüyor. AFAD, JAK ve deniz polisi ekipleri tarafından yaşlı kadının bulunması için her taşın altına bakılıyor. Ayrıca, kokuya duyarlı iz takip köpekleriyle de arama çalışması sürdürülüyor.

MADDİ ZARAR BÜYÜK

Selden zarar gören yollar ve evlerde hasar tespit çalışması başlatıldı. Sel nedeniyle birçok noktasında göçme olan Bartın-Karabük yolunda ise yolun yeniden trafiğe açılabilmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor. Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre selde mahsur kalan 318 vatandaşın kurtarıldığı belirtildi. Bölgede bugün de şiddetli yağmur bekleniyor. Riskli bölgelerde bulunan vatandaşların risk olmayan yerlere yönlendirilmesi için de çalışma başlatıldı. Bartın Belediyesi de dere kenarlarında ikamet eden vatandaşlara yüksek sel riski nedeniyle dikkatli olma çağrısı yaptı.

BAKAN KURUM, SEL BÖLGESİNDE

Dün bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bugün de selden zarar gören köyleri ve vatandaşları ziyaret etti. Çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Kurum, sel felaketi sırasında 4 yeğenini kurtarmak için hamle yaptığı sırada kırık cam parçalarına bastığı için yaralanan Erdem Ergün'e de geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Kurum, selden maddi hasar gören vatandaşlara da yaralarının sarılacağını söyledi. Bakan Kurum'un bölgedeki incelemeleri sürüyor.

ZAFER KÖYÜNDEKİ ZARAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Sel nedeniyle büyük zarar gören Zafer köyünde selin şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı. İlçede selin neden olduğu zararın boyutu havadan görüntülendi.

SAAT - 11:00 - SAATLER SONRA ANNE BABASINA KAVUŞTU

Sele çalıştığı markette yakalanan ve binada mahsur kalan Enes Aksoy (26) da saatler sonra helikopterle alındı. Annesi Samiye ve babası Kenan Aksoy ile buluşmasında büyük sevinç yaşayan Aksoy, dün saat 12.30'dan beri kurtarılmayı beklediğini anlatarak, "Markette mahsur kaldım. Daha doğrusu markette suyun altında kaldım. Kapıdan zar zor dışarı kendimi attım. Bugün AFAD ekipleri beni kurtardı. Helikopterle bizi aldılar ve sahile bıraktılar'' diye konuştu.

Samiye Aksoy ise ''Çok mutluyum. Dünden beri merak içindeyiz. Çok şükür kavuştuk'' dedi.

Kenan Aksoy da "Allah'a hamdolsun. Sadece bunu söyleyebilirim. Ölen kardeşlerimize de Allah rahmet eylesin. Dar ve zorda olanların Rabb'im kısa zamanda sıkıntılarını gidersin. Devletimize, milletimize minnettarız. Bütün imkanlarını seferber ettiler. Adeta devletin bütün imkanları sanki şu an Bozkurt’ta toplanmış gibi'' diye konuştu.

ASTSUBAYIN BACAĞI, KAYAN TOPRAĞIN ALTINDA KALDI

İlçede şiddetli yağış heyelanlara da neden oldu. Kastamonu ile Bozkurt arasındaki yolun Isırganlık mevkisinde dün akşam İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçişinden hemen önce heyelan meydana geldi. Bölgede görevli astsubay Metin T.'nin bacağı, kayan toprağın altında kaldı. Metin T., Bakan Soylu'nun konvoyunda bulunan görevliler ve Kızılay ekipleri tarafından kurtarıldı. Metin T.'ye, ambulansta sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Bakan Soylu da ambulansta Metin T. ile görüşerek 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Hastaneye kaldırılan Metin T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

SAAT - 09:55 - KASTAMONU'DA CAN KAYBI 5'E YÜKSELDİ

Kastamonu'daki sel felaketinde can kaybı 5'e yükseldi.

SAAT - 09:30 - BOZKURT'TA VATANDAŞLAR HELİKOPTERLERLE TAHLİYE EDİLİYOR

Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından arama kurtarma faaliyetleri AFAD, UMKE, Polis ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından sürdürülüyor.

Bölgede çok sayıda arama kurtarma helikopteri de çalışmalara havadan destek veriyor.

Selde mahsur kalan vatandaşlar Sahil Güvenlik, Jandarma ve Türk Hava Kuvvetlerine ait helikopterlerle bulundukları yerlerden alınıyor.

Helikopterlerle Abana ilçe meydanına getirilen vatandaşlar, güvenli bölgelere yerleştiriliyor.

SAAT - 09:10 - CAN KAYBI 4'E YÜKSELDİ

Kastamonu’da sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Bartın’da kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

SAAT - 06:15 - AFAD ACI HABERİ DUYURDU: 2 ÖLÜ

Afet ve Acil Durum Başkanlığı'ndan (AFAD), Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta kuvvetli sağanak yağış sonrası yaşanan sel felaketiyle ilgili yapılan açıklamada, "Kastamonu’da sel sularına kapılan 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın'da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

SAAT - 04:50 Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde sel nedeniyle meydana gelen toprak kaymasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kuzsökü köyü Kıvlar Mahallesi'nde heyelan sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"İlçemiz tarihinde görmediği kadar büyük bir yağış ve sel felaketiyle karşı karşıyadır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri için zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları önemle rica olunur. Elektrik ve su kesintisi devam etmektedir köylerimizle iletişim sağlanmış olup ulaşım kopmuştur. Çatalzeytin ilçesinde bulunan Türkeli bağlantı köprüsü yoğun yağış sebebiyle taşan dere sularıyla yıkılmış bulunmaktadır. İlçede bulunan vericiler ve köylerin bağlantı köprüleri de yıkılmıştır."

SAAT - 04:45 Sağlık Bakanlığının talimatıyla, Bozkurt ilçesinde bulunan Yeni Cami içerisine kurulan hastanede, selde yaralanan ve kronik rahatsızlıkları olan hastalar tedavi edilmeye başlandı. Sedye kurulumları gerçekleştirilen ve çeşitlik ilk yardım malzemeleri temin edilen hastanede aynı anda 10 hastaya ilk yardım hizmeti verebilecek kapasitede olduğu kaydedildi. Hastanenin içinde acil tıp uzmanı doktor, hemşire, UMKE ekibi, Acil Tıp Teknisyeni (ATT) ve paramedik görev yapıyor. Burada ilk tedavisi yapılan hastaların, Acil Servis ekiplerince Kastamonu'ya götürüleceği belirtildi.

Selden etkilenen ve hastanede tedavi altına alınan İrfan Çınar, yetkililere teşekkür ederek, "Ben daha önce böyle bir felaket görmedim. Ben 5. kattaydım, 3 buçuk metre binayı su bastı, bir arkadaşımız maalesef sele kapıldı. Şu an bir sıkıntımız yok, evimden aldılar, koluma girdiler, buraya getirdiler ambulansla. Karnımızı doyurdular, yalnız acımız büyük. Bizimle çok ilgileniyorlar, Allah devlete zeval vermesin" diye konuştu.

SAAT - 04:30 İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Karadeniz bölgesinde 3 ilde yaşanan sel felaketi ile ilgili tahliye çalışmaları hakkında açıklama yaparak, "Bartın'da 318 kişi, Kastamonu'da 210 kişi, Sinop'ta 106 kişi helikopterler ve araçlar ile tahliye edilmiştir" dedi.

Kastamonu

SAAT - 03:50 AFAD, Bozkurt ilçesinde sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşların tahliye çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, sel nedeniyle Sinop ve Kastamonu'da arama kurtarma görevine devam helikopterlerin Sinop Ayancık Devlet Hastanesi'ndeki hastaları Sinop Devlet Hastanesi'ne naklettiğini bildirdi.

SAAT - 00:00 Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karadeniz'de yaşanan sellere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurum konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

- "(Bartın'daki sel) Hasar tespitleri yapılmaya başlandı. 3 binamız metruk halde yıkık, 3 binamız da ağır hasarlı olarak tespit edildi.

- Vatandaşlarımızın ödemeleri hızlı bir şekilde yapılacaktır. Ağır hasar gören vatandaşlarımızın evlerini ister yerinde ister başka alanda çalışmaları yürütülecektir. Ulus ilçesine su veriliyor. Yarın sabah en geç Bartın karayolunda hasarlar giderilecek ve ulaşıma açılacaktır. Bu çerçevede çalışmalarımızı hızlı şekilde yürütüyoruz.

- İnşallah en kısa zamanda hem kayıp Arife teyzemize ulaşacak hem de vatandaşlarımızın yaralarını saracak adımları atacağız. Devletimiz kurumlarıyla birlikte çalışmaları anbean yürütmektedir."

SAAT - 00.00 Karabük-Zonguldak kara yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı

Bozkurt'ta meydana gelen selde birçok araç sürüklendi. İlçe merkezinde sele kapılan otomobilin üzerinde bir kişinin sürüklenmesi cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Bir süre otomobil ile birlikte sürüklenen kişinin, aracın binaya çarpması ile birlikte düştüğü ve sele kapıldığı görüldü.

YAĞIŞLARIN BUGÜN ETKİSİNİ KAYBETMESİ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 11 Ağustos'ta Bartın Ulus'ta 90 mm, Kastamonu Küre'de 198 mm, Pınarbaşı'na 167 mm, Azdavay'a 145 mm, İnebolu’ya 123 mm, Abana'ya 122 mm Bozkurt'a 117 mm, Sinop Merkezde 104,6 kilogram, Ayancık'ta 301,03 kilogram, Boyabat'ta 76,6 mm, Dikmen'de 54 mm, Erfelek'te 78,6 mm, Gerze'de 72,4 mm, Merkez'de 83,8 mm, Türkeli'nde 223,23 kilogram yağış düştü.

Yağışların bugün saat 18.00 civarında bölgede etkisini kaybetmesi bekleniyor.

SEL FELAKETİ HAYATI FELÇ ETTİ

Bartın’da dün gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Bartın-Karabük yolunun Bahçecik mevkisinde köprü çöktü. Bu sırada köprüden geçen 2 otomobil de Bahçecik Deresi’ne düştü. Araçlardaki 8 kişi kurtarıldı. Yenihan köyünde taşan dere nedeniyle evlerinde mahsur kalan 20 kişi AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ulus ilçesi Akörensöküler köyünde gece saatlerinde başlayan şiddetli yağmur sonrası 3 kişinin yaşadığı ahşap ev yıkıldı. Evde yaşayanlardan Arife Ünal (85) kayboldu. Arife Ünal’ın oğlu Abdurrahman Ünal ve gelini ise kurtuldu. Arife Ünal’ın arama çalışmaları devam ediyor. Sel felaketi sırasında yıkılan evde bulunan Abdurrahman Ünal, “Bir anda bastırdı. Su evin içine vurdu. Ev çöktü, annem kayboldu. Ahırın içine düştük beraber, o sırada annemi kaybettim. Sulara kapıldığını görmedim” dedi.

Ceyüpler köyünde ise 1 kişinin sel sırasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Samsun’un Bafra ilçesinde de 10 dakika süren sağanak, hayatı felç etti.

‘BÜTÜN DERELER TAŞTI’

Kastamonu’da da dün saat 07.00 sıralarında başlayan şiddetli yağış Azdavay, Bozkurt, Cide, Şenpazar, Daday, Küre, Ağlı ve İnebolu ilçelerinde sele neden oldu. 5 bin nüfuslu Azdavay’da dereler taştı, ilçe merkezi sular altında kaldı. Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, “Tarihte böyle bir şey görmedik. Dere yataklarının hepsi taştı” dedi. Milli Savunma Bakanlığı da AS-532 tipi helikopteri çalışmalara destek amacıyla bölgeye sevk ettiğini duyurdu.

İnebolu’nun Özlücü köyünde de sel sularına kapılarak kaybolan Rabia Aydemir’i (13) arama çalışması başlatıldı.

Sinop’un Ayancık ilçesinde de aşırı yağış nedeniyle Ayancık Çayı’nın taşmasıyla cadde ve sokaklar göle döndü. Mahsur kalan vatandaşlar helikopterle havadan kurtarıldı. AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, İçişleri Bakanlığı’nca 3 kurtarma helikopterinin bölgeye gönderildiğini belirtti. Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, fabrikada işçilerin mahsur kaldığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sinop Ayancık Devlet Hastanesi’nin tahliye edildiğini, 4’ü yoğun bakımda 45 hastanın Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne nakledildiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı da Sinop ve Kastamonu’da 77 kişinin helikopterlerle tahliye edildiğini açıkladı.

SU SEVİYESİ 4 METREYİ BULDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Muğla’nın Marmaris ilçesinde öğretmenevinde kurulan İl Koordinasyon Merkezi’nde muhtarlarla bir araya geldi. Bazı yerlerde suların 3-4 metreye ulaştığını ve havadan tahliyelerin devam ettiğini belirten Bakan Soylu, “Şu anda bir kayıp vatandaşımız var. Selle ilgili haber alınmayan yerler mevcut. Yağış miktarının 300 kilogramın üzerinde geçtiği ifade edilmekte. 100 kilogram üstünü geçtiğinde afet olarak değerlendiriyoruz. AFAD, Kızılay, UMKE, jandarma ve polisimiz, herkes seferber oldu. Geçmiş olsun” dedi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara