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Haber Giriş: 17.10.2020 - 12:20 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Bakan Soylu paylaştı... 3450 metrede, Türkiye'nin en modern üs bölgesi

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Son dakika haberleri... Bakan Soylu paylaştı... 3450 metrede, Türkiye'nin en modern üs bölgesi
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İkiyaka Dağları Irak sınırında Türkiye'nin en yüksekteki, en modern üs bölgesinin gelecek hafta tamamlanacağını duyurdu.

Bakan Soylu'nun mesajı şöyle:

"İkiyaka Dağları Irak sınırında Düztepe Üs Bölgesi'ndeyiz... Kuleler, yollar, yeraltı tünelleri... 3450 metrede, Türkiye’nin en yüksekteki en modern üs bölgesi, bir haftaya bitiyor. Allah devletimize ve Milletimize zeval vermesin Büyük gurur."

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