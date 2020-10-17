Son dakika haberleri... Bakan Soylu paylaştı... 3450 metrede, Türkiye'nin en modern üs bölgesi

Bakan Soylu'nun mesajı şöyle:

"İkiyaka Dağları Irak sınırında Düztepe Üs Bölgesi'ndeyiz... Kuleler, yollar, yeraltı tünelleri... 3450 metrede, Türkiye’nin en yüksekteki en modern üs bölgesi, bir haftaya bitiyor. Allah devletimize ve Milletimize zeval vermesin Büyük gurur."