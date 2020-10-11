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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK (DHA)
Haber Giriş: 11.10.2020 - 10:43 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Bakan Soylu duyurdu: Bizim aslanlar yine yakaladı

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Son dakika haberleri... Bakan Soylu duyurdu: Bizim aslanlar yine yakaladı
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Şırnak'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda eylem hazırlığındaki terörist, üzerinde el yapımı patlayıcı (EYP) ile yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından teröristin ve yakalanan patlayıcının fotoğrafını paylaşarak, ''Bizim aslanlar yine yakaladı'' dedi.

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda il dışından geldiği tespit edilen terör örgütü üyesi Y.B., İpekyolu Caddesi'nde yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı. Teröristin sırt çantasında yapılan aramada EYP ele geçirildi. Y.B.'nin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından teröristin ve yakalanan patlayıcının fotoğrafını paylaşarak, "Akıllanmayacak mısınız? Ne istiyorsunuz bu ülkenin huzurundan! Bizim aslanlar yine yakaladı, Şırnak’ta terör örgütünün çıyanını" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri... Bakan Soylu duyurdu: Bizim aslanlar yine yakaladı

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