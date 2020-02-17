AA
Haber Giriş: 17.02.2020 - 12:10,
Son dakika haberleri: Bakan Pakdemirli duyurdu: 81 ilde başlıyor, 6 gün sürecek…
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 81 ilde 6 gün boyunca gerçekleştirilecek ürün bazlı gıda denetimlerini başlattı. Bakan Pakdemirli açıklamasında "İlk denetim alanımız süt ve süt ürünleri olacak. Usulsüz gıda üretenlere göz açtırılmayacak. Yakında WhatsApp şikayet hattı açıp, vatandaşların gıda ürünlerine ilişkin şikayetlerini buradan alacağız" dedi.
Ayrıntılar birazdan...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle