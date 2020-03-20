Haber Giriş: 20.03.2020 - 23:16,
Son dakika haberleri: Bakan Koca açıkladı! Corona virüsünden ölenlerin sayısı 9'a yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü (koronavirüs) ile ilgili son dakika gelişmelerini Twitter'dan paylaştı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Hasta sayımız 670’e ulaştı. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var" dedi.
Son dakika haberler... Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 3656 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 311’i POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 670’e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 HASTAMIZI KAYBETTİK. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. MÜCADELEMİZDE BİR AN BİLE ESNEKLİK GÖSTERMEYELİM" dedi.
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