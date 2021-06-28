Son dakika haberleri... Bakan Fahrettin Koca açıkladı: İşte yaşadığınız kentteki corona virüsü vaka sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19-25 Haziran illere göre corona virüsü vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı:

"İnsidans haritamızın güncel şekli, illerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısını gösteriyor. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da bu durum normalleşmeye engel değil. Aşı, endişesiz günlere dönüşün olmazsa olmazıdır. Aşımızı yaptıralım."

EN ÇOK EN AZ VAKA SAYISI OLAN İLLER



Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Adıyaman, Hatay, Adana ve Edirne'de görüldü. Ağrı, Eskişehir, Kütahya, Bitlis ve Rize 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.



İL İL VAKA SAYILARI



İşte tüm Türkiye'nin merakla beklediği 19-25 Haziran arası 81 ilin haftalık corona virüsü vaka sayıları...



Adana 9,61, Adıyaman 6,96, Afyon 41,52, Ağrı 136,52, Aksaray 30,73, Amasya 28,61, Ankara 83,64, Antalya 32,96, Ardahan 72,79, Artvin 59,00, Aydın 14,57, Balıkesir 34,91, Bartın 44,23, Batman 37,08, Bayburt 43,95, Bilecik 46,64, Bingöl 35,14, Bitlis 96,58, Bolu 74,65, Burdur 46,05, Bursa 43,14, Çanakkale 26,41, Çankırı 45,21, Çorum 68,85, Denizli 51,01, Diyarbakır 55,34, Düzce 57,12, Edirne 11,28, Elazığ 43,20, Erzincan 52,89, Erzurum 95,22, Eskişehir 112,85, Gaziantep 25,08, Giresun 31,87, Gümüşhane 67,04, Hakkari 54,90, Hatay 6,99, Iğdır 17,39, Isparta 69,04, İstanbul 54,30, İzmir 27,40, Kahramanmaraş 14,55, Karabük 33,66, Karaman 26,68, Kars 67,39, Kastamonu 47,82, Kayseri 74,50, Kırıkkale 89,70, Kırklareli 31,79, Kırşehir 65,83, Kilis 14,01, Kocaeli 51,97, Konya 46,44, Kütahya 102,48, Malatya 43,29, Manisa 30,75, Mardin 48,55, Mersin 18,30, Muğla 21,48, Muş 37,46, Nevşehir 40,66, Niğde 41,15, Ordu 42,95, Osmaniye 4,92, Rize 95,54, Sakarya 63,78, Samsun 34,36, Siirt 50,44, Sinop 20,33, Sivas 78,32, Şanlıurfa 25,53, Şırnak 26,78, Tekirdağ 37,74, Tokat 56,87, Trabzon 54,44, Tunceli 22,77, Uşak 32,21, Van 65,25, Yalova 52,89, Yozgat 42,23, Zonguldak 55,99

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