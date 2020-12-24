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Ahmet İSTEK/ANTALYA (DHA)
Haber Giriş: 24.12.2020 - 17:43 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Antalya'dan bir tepki çeken görüntü daha

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Son dakika haberleri... Antalya'dan bir tepki çeken görüntü daha
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Antalya’da bir apartmanın terasına çıkan 30 kişilik gurup, halay çekip konfeti patlatarak eğlendi. Sosyal mesafe kuralına uymayan grubun eğlencesi tepki çekti. Dün yine Antalya'da bir binanın terasında onlarca kişi meşalelerle yılbaşı kutlaması yapmıştı.

Muratpaşa ilçesindeki plazada önceki gün maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak meşalelerle kutlama yapan 36 kişiye toplam 113 bin 400 lira ceza yazılmasının ardından bu kez Konyaaltı ilçesinin Liman Mahallesi'nde benzer görüntüler kaydedildi.

İş merkezinin terasında bir araya gelen onlarca kişi, sosyal mesafe ve maske kurallarını İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu'nun genelgelerini hiçe sayıp, kutlama yaptı. Konfetiler patlatıp, içeçekleriyle kadeh kaldıran grup, o anları drone ile görüntületip eğlendi.

Çevre binalarda oturanlar ise bu anları cep telefonu kamerasıyla 'Korona partisi liman mahallesinde terasta', 'Kutlama var', 'Sosyal mesafe sıfır' diyerek sosyal medyadan paylaştı.

Son dakika haberleri... Antalyadan bir tepki çeken görüntü daha

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