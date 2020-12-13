MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberleri... Antalya'da 'turuncu alarm' verildi! Araçları naylon, kilim ve brandalarla örttüler
GeriGündem Son dakika haberleri... Antalya'da 'turuncu alarm' verildi! Araçları naylon, kilim ve brandalarla örttüler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 13.12.2020 - 13:08 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Antalya'da 'turuncu alarm' verildi! Araçları naylon, kilim ve brandalarla örttüler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberleri... Antalya'da 'turuncu alarm' verildi! Araçları naylon, kilim ve brandalarla örttüler
Abone Olgoogle-news

Antalya’da vatandaşlar dolu yağışı ihtimaline karşı, araçlarının üzerini naylon, kilim, branda, çarşaf, halı ve kilimlerle kapattı.

13
  • Antalyada turuncu alarm sonrası araçlara, kilim, naylon ve brandalı önlem
  • Antalyada turuncu alarm sonrası araçlara, kilim, naylon ve brandalı önlem
  • Antalyada turuncu alarm sonrası araçlara, kilim, naylon ve brandalı önlem
  • Antalyada turuncu alarm sonrası araçlara, kilim, naylon ve brandalı önlem
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün, 'turuncu alarm' kodu verdiği Antalya’da iki gündür devam eden yağış bugün etkisini daha da arttırdı. Pazar günü il merkezi ve batı ilçelerde yer yer çok kuvvetli yağış uyarısında bulunulmasının ardından vatandaşlar dolu yağma ihtimaline karşı araçlarının zarar görmemesi için kendi imkanları dahilinde önlemler aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) kuvvetli sağanak yağış ile birlikte dolu, fırtına, sel ve hortum uyarısını önemseyen vatandaşlar kentin birçok ilçesinde araçlarının üzerini battaniye, kilim, çarşaf ve naylon ve branda ile kapattı. Kapalı otoparklarda yer bulamayanlar türlü çözümlerle araçlarını korumaya çalıştı. Bazı vatandaşlar ise gerdikleri tülün altına araçlarını koydu. Şanslı sürücüler ise araçlarını kapalı otoparka park etti. Bir servis minibüsünün sürücüsünün de aracının üzerini çektiği tülle kapattığı görüldü.

Manavgatta şiddetli yağış nedeniyle evleri su bastı
Manavgat'ta şiddetli yağış nedeniyle evleri su bastı
Antalya'da sağanak etkili oldu
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle