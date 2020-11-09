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Leyla Ataman KOYUNCUOĞLU
Haber Giriş: 09.11.2020 - 10:26 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten 64 gün sonra güzel haber

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Son dakika haberleri... Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten 64 gün sonra güzel haber
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Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla yoğun bakımdaki tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 64 gün sonra yoğun bakımdan çıkarılarak normal servise alınıyor.

Bilgiyi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yetkilileri de doğrularken, bugün saat 11.30’da senato odasında düzenlenecek basın toplantısıyla Böcek’in genel sağlık durumu hakkında detaylı bilgilendirme yapılacak. 

MASKE - MESAFE UYARISI YAPMIŞTI

Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos’ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

7 EYLÜL’DE YOĞUN BAKIMA ALINDI

Böcek, takibinin yapıldığı hastanede sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül’de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül’de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti. Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek’e, daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.

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