Son dakika haberleri... Ankara Valiliği yeni Corona Virüs önlemini duyurdu: Pazar ve marketlere çocukların girişi yasak
İstanbul'dan sonra Ankara Valiliği de açıkladı. Ankara Valiliği, Corona Virüs tedbirleri kapsamında pazar yerleri ve marketlere çocukların girişi ile internet tabanlı uygulamalar aracılığıyla yolcu taşınmasını yasaklandı.
Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Ankara il genelinde pazar yerleri ve hiper, süper ve küçük marketler dahil her türden alışveriş mekanlarına çocukların girişi, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 27.03.2020 tarih ve 2020/11 kararı gereğince yasaklanmıştır."
Öte yandan internet tabanlı uygulamalar vasıtasıyla yolcu taşınmasının yasaklandığı belirtilerek şöyle denildi:
"Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ilimizde, taksi ve benzeri araçların şehirler arası toplu ulaşım aracına dönüşümüne neden olacak ya da internet tabanlı uygulamalar vasıtasıyla yolcu taşıması yasaklanmıştır."
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