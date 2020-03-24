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Haber Giriş: 24.03.2020 - 12:15,Son Güncelleme:/

Son dakika haberleri: Adnan Menderes'in idam görüntülerine soruşturma

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Son dakika haberleri: Adnan Menderes'in idam görüntülerine soruşturma
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Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitimin ilk gününde eski Başbakan Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun ortaokul öğrencilerine izletilmesi ile ilgili soruşturma başlattı.

Uzaktan eğitimin ilk gününde EBA TV üzerinden ortaokul öğrencilerine, Adnan Menderes'in idam sehpasına götürülmesi ve idamına ilişkin görüntülerinden oluşan animasyon izletildi. Konu ile ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir haftada üç yeni kanal kurup içeriklerini hazırlamak için ekibiyle büyük bir gayret göstererek çalıştıklarını, söz konusu etkinlik görüntülerini güvendiği için denetleme ihtiyacı duymadığı ekibin hazırladığını belirtti. Selçuk, "Etkinlik saati görüntülerini ben de onaylamıyorum ve çocuklara uygun olmadığını düşünüyorum. Nasıl ki okullarımızdaki içeriklere hassasiyet gösteriyorsak, yayınlara da göstereceğiz" dedi.

Bakan Selçuk, yaptığı bu açıklamanın yanı sıra, animasyonun hazırlanmasında ve yayınlanmasında sorumluluğu olan görevliler hakkında soruşturma başlatılması talimatını verdi. Bunun üzerine söz konusu içeriklerin hazırlatılmasında sorumluluğu bulunanlarla ilgili soruşturma başlatıldı. Ayrıca, uzaktan eğitim ders içeriklerinin kontrol sürecinde bundan sonra daha hassas inceleme yapılması yönünde tedbirler alındığı bildirildi.

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