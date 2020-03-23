Son dakika haberleri... Adalet Bakanlığı'nda Corona Virüs toplantısı
Adalet hizmetlerinde Corona Virüse karşı alınacak tedbirler konusunda Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında yapılan toplantı saat 11.00’de başladı. Toplantıya HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin ve Bakan Yardımcıları Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz ve Uğurhan Kuş katılıyor. Bakan Gül, toplantının ardından açıklama yapacak.
Adalet hizmetlerinde Corona Virüsüne yönelik alınacak tedbirlerle ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün başkanlığında ikinci koordinasyon toplantısı gerçekleştiriliyor.
Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 11.00'de Dikmen Hakimevi'nde başlayan toplantıya HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin ve Bakan Yardımcıları Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz ve Uğurhan Kuş katılıyor. Bakan Gül'ün toplantı sonrası açıklama yapması bekleniyor.
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