MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberleri... Adalet Bakanlığı'nda Corona Virüs toplantısı
GeriGündem Son dakika haberleri... Adalet Bakanlığı'nda Corona Virüs toplantısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 23.03.2020 - 12:06,Son Güncelleme:/

Son dakika haberleri... Adalet Bakanlığı'nda Corona Virüs toplantısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberleri... Adalet Bakanlığı'nda Corona Virüs toplantısı
Abone Olgoogle-news

Adalet hizmetlerinde Corona Virüse karşı alınacak tedbirler konusunda Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında yapılan toplantı saat 11.00’de başladı. Toplantıya HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin ve Bakan Yardımcıları Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz ve Uğurhan Kuş katılıyor. Bakan Gül, toplantının ardından açıklama yapacak.

Adalet hizmetlerinde Corona Virüsüne yönelik alınacak tedbirlerle ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün başkanlığında ikinci koordinasyon toplantısı gerçekleştiriliyor.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 11.00'de Dikmen Hakimevi'nde başlayan toplantıya HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin ve Bakan Yardımcıları Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz ve Uğurhan Kuş katılıyor. Bakan Gül'ün toplantı sonrası açıklama yapması bekleniyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle