Son dakika haberleri.... Adalar ve Silifke Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan AKPOLAT, hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Rüşvet Almak” suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 23.06.2026 tarihli ve 2026/711 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine;

Silifke Belediye Başkanı Mustafa TURGUT ise hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Rüşvet Almak” suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığının 22.06.2026 tarihli ve 2026/2236 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine;

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Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca, geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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ADALAR BELEDİYESİ'NDE BAŞKAN VEKİLİ SEÇİMİ TARİHİ NETLEŞTİ

İSTANBUL Valiliği, İçişleri Bakanlığı tarafından Adalar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ali Ercan Akpolat'ın yerine 27 Haziran’da, belediye başkan vekilliği seçiminin yapılacağını açıkladı.

Konuya ilişkin İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca; 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' ve 'Rüşvet Almak' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat İstanbul Anadolu 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği’nin 23.06.2026 tarihli ve 2026/711 sorgu sayılı kararı ile tutuklanmıştır. Adı geçen şahıs, İçişleri Bakanlık Makamının 23.06.2026 tarihli Olur’u ile görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesi hükümleri gereğince; Adalar İlçe Belediye Meclisinin Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 27 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür" ifadeleri kullanıldı.