Son dakika haberleri: 3 ismin vekilliği düşürüldü…

TBMM’de sıcak dakikalar yaşanırken gelen son dakika haberine göre; CHP'den Enis Berberoğlu, HDP'den Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliği düşürüldü. Kesinleşmiş hapis cezası olan 3 milletvekili ile ilgili karar TBMM'de okundu. Okumanın ardından karar resmileşmiş oldu.





