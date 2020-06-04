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Haber Giriş: 04.06.2020 - 15:29,Son Güncelleme:

Son dakika haberleri: 3 ismin vekilliği düşürüldü…

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Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın vekillikleri düşürüldü

TBMM’de sıcak dakikalar yaşanırken gelen son dakika haberine göre; CHP'den Enis Berberoğlu, HDP'den Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliği düşürüldü. Kesinleşmiş hapis cezası olan 3 milletvekili ile ilgili karar TBMM'de okundu. Okumanın ardından karar resmileşmiş oldu.

Son dakika haberleri: 3 ismin vekilliği düşürüldü…


 

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