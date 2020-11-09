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GeriGündem Son dakika haberleri... 3 genç kız video çekip paylaştı! Görüntülere tepki yağdı
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Hürriyet
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Abdulselam UĞUR/BURSA (DHA)
Haber Giriş: 09.11.2020 - 11:07 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... 3 genç kız video çekip paylaştı! Görüntülere tepki yağdı

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Bursa'da sosyal medya uygulaması Tiktok’a yüklemek için bir binanın çatısına çıkıp video çeken 3 genç kız, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülere sosyal medyada tepki yağdı.

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  • 3 genç kız çatıya çıkıp tehlikeye aldırış etmeden video çekti
  • 3 genç kız çatıya çıkıp tehlikeye aldırış etmeden video çekti
  • 3 genç kız çatıya çıkıp tehlikeye aldırış etmeden video çekti
  • 3 genç kız çatıya çıkıp tehlikeye aldırış etmeden video çekti
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi’nde 4 katlı eski binanın çatısına çıkan 3 genç kız, sosyal medya uygulaması Tiktok’a yüklemek için video çekmeye başladı.

Kiremitlerin üzerinde dans eden kızlar, tehlikeye aldırış etmeden video çekti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı.

 

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