Abdulselam UĞUR/BURSA (DHA)
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Son dakika haberleri... 3 genç kız video çekip paylaştı! Görüntülere tepki yağdı
Bursa'da sosyal medya uygulaması Tiktok’a yüklemek için bir binanın çatısına çıkıp video çeken 3 genç kız, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülere sosyal medyada tepki yağdı.
Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi’nde 4 katlı eski binanın çatısına çıkan 3 genç kız, sosyal medya uygulaması Tiktok’a yüklemek için video çekmeye başladı.
Kiremitlerin üzerinde dans eden kızlar, tehlikeye aldırış etmeden video çekti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı.
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