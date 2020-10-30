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Veysel TİMDU / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 30.10.2020 - 10:08 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Ayakta 22 yolcu taşıyan şoförün polise söylediği 'pes' dedirtti

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İstanbul Esenyurt'ta farklı noktalarda ayakta yolcu aldıkları gerekçesi ile 2 minibüs şoförüne toplam 9 bin 906 lira para cezası kesildi. Minibüsünden ayakta 22 yolcu çıkan bir minibüs şoförü ise kendisine ceza kesen polis memurlarına "15 dakika önce ceza yedim. Bu seferlik idare et" dedi.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu alımı yasaklandı. Gelen yasakların ardından Sivil Trafik ekipleri, şehrin çeşitli noktalarında minibüslere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Bizimkent Köprüsü'nün Esenyurt tarafında yapılan denetimlerde bir minibüs, ayakta yolcu taşıdığı gerekçesi ile durduruldu. Minibüsün içinden toplam 22 tane ayakta yolcu çıkarken şoför, kendisini durduran polislere "15 dakika önce ceza yedim. 4-5 tane cezam var. Bir seferlik idare etsen ne olur?" diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı.

Polis ekipleri ayakta yolcu aldığı gerekçesi ile minibüs şoförüne Hıfzıssıhha Kanuna Muhalefet suçundan 3 bin 150, 'Kural Dışı Yolcu Taşımak' suçundan ise bin 803 lira para cezası kesti. Ayakta yolculuk yaptığı için minibüsten indirilen bir vatandaş ise "2 saattir bekliyorum. Ne ile gideceğiz? Paralarımızı da verdik" dedi.

Esenyurt içinde sefer yapan başka bir minibüsün fazla yolcu aldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, çalışmalara başladı. Minibüsü yol üzerinde bulan ekipler araç durdurarak, ayaktaki yolcuların aşağı inmesini istedi. Minibüste toplam 21 kişinin ayakta yolculuk yaptığının tespit edilmesi üzerine şoföre, Hıfzıssıhha Kanuna Muhalefet suçundan 3 bin 150, Kural Dışı Yolcu Taşımak suçundan ise bin 803 lira para cezası kesildi.

Son dakika haberleri... Ayakta 22 yolcu taşıyan şoförün polise söylediği pes dedirtti

 

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